小米全新手表今日首发：支持血氧+117种运动模式

10月21日，小米手表新品——小米手表Color运动版今日开启预售，支付50元定金可抵100元，原价699元，到手价仅为649元，11月1日小米全渠道首次开售。

作为Color系列的新作，它继承了标准版小米手表Color前卫、潮流的设计语言，融入了更多个性元素，并着重在运动场景发力，强化了芯片性能、并加入了更多特性。对比上代，小米Color运动版全面升级。它采用了一块1.39英寸的高清视网膜显示屏，支持全天候息屏显示，无需抬腕即可查看时间，即使在强光下皆可清晰显示。

表体重量仅为32.5g，作为一款潮流腕表，小米手表Color运动版提供了象牙白、水墨蓝、典雅黑、橄榄绿、活力黄、复古红共6种颜色的TPU亲肤表带可选，还可选搭3种颜色的表框，以及多达120款精选表盘。





小米手表Color运动版采用了新一代多通道PPG生物传感器。硬件及算法全面升级，支持24小时实时心率监测，准确度提升约20%，即使在越野、骑行等高强度运动下，也可精准监测，在心率过高时还能及时提醒。

此次，。这项功能对高强度工作人群、高领人群、肥胖人群尤为重要。当你出现呼吸困难、四肢乏力、头晕等不适时，可以通过手表先确认一下是否因为血氧饱和度偏低所致，及时的检测血氧可帮你更快了解身体状况，采取应对。

除了血氧饱和度检测以外，小米手表Color运动版还支持睡眠监测、身体能量监测、压力检测、呼吸训练等功能，全面掌控你的健康数据。小米与知名运动算法机构FirstBeat合作，采用欧洲赛级运动算法技术。针对运动场景，小米手表Color运动版内置了12nm制程工艺的高端四模定位芯片，支持GPS、GLONASS、GAlileo、北斗四大全球卫星定位系统，搭配定制里程优化算法，可进一步提升运动轨迹和里程精度，更准确的记录运动数据。

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