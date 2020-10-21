点外卖恶意差评获利上千元被批捕 网络碰瓷自食其恶果

点外卖已经成为现代人生活必不可少的一部分，但是一些别有用心的也打起来歪主意。近日，广东深圳一女子因给13个商家恶意差评，骗取“赔偿款”1420.53元被批捕。点外卖恶意差评获利上千元被批捕的消息不胫而走，引发了很多网友的强烈关注。



点外卖恶意差评获利上千元被批捕

点外卖恶意差评获利上千元被批捕事件源自，深圳一女子连续以差评为由要求商家退款或赔款，非法获利1420.53元，女子因涉嫌敲诈勒索已被公安机关依法采取刑事强制措施，并已被检察机关批准逮捕。点外卖恶意差评获利上千元被批捕，给网络碰瓷行为敲响警钟。

9月9日，深圳罗湖公安分局东湖派出所民警接到喜荟城大家乐餐厅工作人员报案称，怀疑被顾客恶意差评要求退款及赔偿。东湖派出所民警通过走访民警发现多家餐饮商家近期都遇到类似问题，且都是一女子使用同一个号码打电话给商家称吃了东西后不舒服。

东湖派出所民警通过对比订餐者的手机信息以及视频研判等手段，于10月16日在东门某酒店内找到该名女子并带回派出所接受调查。经过民警耐心沟通，该女子交代了在一次偶然的购物经历中发现，只要给差评商家就会主动直接与其联系，协商赔偿问题。

因为近期无业，经济压力大，于是在外卖平台上下单叫外卖后私下联系商家，宣称自己吃了他们的东西后肚子不舒服，要求给说法并威胁给予差评，而大部分商家不愿意被差评往往选择退款并进行赔偿。致辞，该女子点外卖恶意差评获利上千元被批捕。

自今年8月底至今，该女子以这种方式实施敲诈勒索餐饮商家13家，其中个别被敲诈多次，非法获取商家“赔偿款”1420.53元。该女子因涉嫌敲诈勒索已被公安机关依法采取刑事强制措施。目前有记者了解到，点外卖恶意差评获利上千元被批捕，该女子已逮捕。



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