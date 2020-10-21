中关村在线消息：近日据悉，外媒Tom's Guide对苹果iPhone 12和iPhone 12 Pro进行了电池续航测试，结果并不理想，与安卓竞争对手相比苹果的新手机在电池续航排行榜上处于下风，尤其是在5G网络下。



外媒实测iPhone12/Pro续航 5G下表现不佳

Tom's Guide电池续航测试的过程如下：以150尼特的屏幕亮度连续浏览网页 , 每30秒启动一个新网站，直到电池耗尽 。

该网站对iPhone 12和iPhone 12 Pro分别在 5G和4G上进行了这项测试，差异非常显著。

iPhone 12在AT&T的5G网络上只坚持了8小时25分钟，在4G网络上坚持了10小时23分钟，而去年的iPhone 11在4G网络上坚持了惊人的11小时16分钟。

iPhone 12 Pro表现更好一些，在T-Mobile的5G网络上坚持了9小时6分钟，在4G网络上的运行时间跃升至11小时24分钟，iPhone 11 Pro在4G网络上的坚持时间为10小时24 分钟。

外媒的网络冲浪测试只是衡量电池续航的一种方式，而且没人会连续上网10或11小时，但这个测试确实提供了一种在多部手机之间比较续航能力的方法。



在您不上网的时候，iPhone 12的智能数据模式可以自动切换到4G模式，帮助节省电池寿命。但这只有在某些场景下才会启动，比如当你在关闭屏幕的情况下流媒体音乐。

iPhone 12和iPhone 12 Pro的电池续航在5G网络下损失较大，切换到4G网络可以节省不少电量。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：外媒实测iPhone12/Pro续航 5G下表现不佳http://news.zol.com.cn/754/7546882.html