美国将在月球建4G网络 难道在月球上跑滴滴送外卖？

4G改变生活，确实一点不假。因为4G网络的出现，涌现了诸如滴滴和外卖平台的崛起，改变了人们的衣食住行。而最近有消息称，美国将在月球建4G网络，顽皮的网友们脑洞大开，难道在月球上跑滴滴送外卖？其实并非如此，美国将在月球建4G网络别有目的。



美国将在月球建4G网络

据美联社伦敦消息，当地时间19日，诺基亚称美国航空航天局（NASA）已指定该公司在月球上建立首个蜂窝通信网络。美国将在月球建4G网络，向诺基亚美国分公司拨款1410万美元用于该网络的建设，计划于2022年底部署到月球表面的着陆器上。

那么美国将在月球建4G网络的目的又是什么呢？诺基亚说，该通信网络将为航天员执行任务提供重要通信能力，这些任务包括遥控月球车、实时导航和传输高清视频流。也就是说美国将在月球建4G网络之后，人类在月球上将有了更广域的高速数据通讯能力。

其实，美国将在月球建4G网络是美航天局“阿耳忒弥斯”计划的一部分。



美国将在月球建4G网络

“阿耳忒弥斯”名字取自希腊神话中的月亮女神，是美国制定的重返月球计划，旨在2024年将首名女宇航员和1名男宇航员送上月球，并于2028年在月球上建立可持续落脚点，使其最终成为人类登陆火星的“中转站”。美国将在月球建4G网络，也是在建设这个中转站。

据美航天局近日发布的公告，与现有4G标准相比，与诺基亚合作开发的4G通信系统将能提供更远距离、更快速度的月面通信，具有更高的可靠性。这一系统能够支持月球着陆器、月球车、栖息地和宇航员之间的通信，以方便宇航员传输数据、远程控制月球车、即时导航、语音或视频通话等。



美国将在月球建4G网络

诺基亚贝尔实验室在社交媒体上表示，经过特殊设计，他们开发的4G网络能够承受太空的极端温度、辐射和真空条件，以及在月球表面发射和降落期间产生的巨大震动影响。诺基亚在一份公报中指出，4G网络对于人类在月球表面的长期存在至关重要。

据悉，美国将在月球建4G网络并不会止步于此，诺基亚还计划在月球上搭建5G网络。

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