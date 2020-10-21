华为Mate40发布在即 EMUI11升级已涵盖21款老产品

就在最近，华为官方公告mate 40系列将于10月22日正式发布，按照以往的惯例，mate 40系列将成为首个预装的emui 11官方版本的华为。对于持有老华为产品的用户，emui 11能够尽早试用：从9月10日开始内部测试到10月10日第一次公开测试，21款较老的产品已具备升级资格，随后升级的型号名单也在上升。

多屏协同进阶版：让手机“一变三”

在emui 11中，华为不断挖掘分布式技术的价值，升级了跨终端操作的多屏协同功能，不仅突破了物理屏幕的限制，而且突破了单一窗口和单一任务的限制，目前多屏协作已经能够同时支持两个应用窗口的打开，一些旧型号在下一个版本的emui 11升级中，也支持同时打开三个手机窗口，更高效、更方便。

例如，当双国庆假期即将来临时，你可以使用多个屏幕在PC上工作，同时观看与发货人的直播、比较价格，以及与朋友聊天讨论购物清单。这种形式在生活中还有很多时刻，我们只需要使用多屏幕协作来提高效率，从那时起，我们就可以向喧闹的喧嚣说再见了。





全新AOD彰显艺术品位 智慧多窗带来便捷交互体验

需要高视觉互动体验的用户可以升级emui 11，这带来了新的交互设计：除了延续“一心多用”的概念并将“手眼心合一”的视觉效果集成到动态效果之外，还添加了各种AOD，包括蒙德里安风格的艺术AOD、街头涂鸦风格的个性化AOD等等。其中，蒙德里安风格的AOD通过色彩和几何元素的结合，传达了“一镜到底”的艺术气息。当然，你可以根据蒙德里安风格做二次创作--借助人工智能定制色彩技术，通过相机捕捉你想要的颜色，无论是秋天落叶的风景，还是冬季的圣诞气氛，都可以作为AOD的素材。

还有很多用户都在看新的智能多窗口功能来升级emui 11，它是emui 10智能屏幕的进化--悬挂窗口可以稍微悬挂在屏幕的一侧，变成一个悬挂的球，需要时点击打开，而悬挂窗口也可以随意调整，使用起来更加方便和舒适。"当你手里拿着手机，沉浸在电影和电视情节中时，一个朋友突然发出一条消息，你不需要暂停当前的视频就可以点击先前隐藏的悬空球，快速查看信息并回复。更人性化的是，智慧窗口还可以同时通过悬挂球接收多个应用程序，无论是聊天应用程序，还是购物电子商务应用程序，都可以随时挂起。

图库变身“杂志大刊” 拼图、创作让你发现更多精彩

与emui 10专辑“杂志大刊”形式的预览版面相比，升级后的emui 11专辑带来了新的大卡杂志布局，使你的相册看起来像一本精心编排的杂志。不仅如此，你还可以根据自己的喜好定制类型，例如，如果你喜欢制作vlog，你可以把视频集放在顶部，并真正做你喜欢的“小方块”。

emui 11库也调整了发现条目：许多老用户反馈说拼图条目太隐藏了，这次“我的地盘听我的”直接移到“拼图”中的顶级功能卡上，使用起来更快。不仅入口位置发生变化，而且在拼图中增加了长拼图功能，可同时拼接多达9幅图片。另外，原来的“发现”更名为“创作影片”，也是收集在功能卡上的，当你需要制作拼图拼图、小视频时，不需要经过整个库，直接在“自由创作”中完成创建。通过这种方式，华为emui继续将用户需求放在“发现”中的第一位，

截至10月中旬，emui11公测计划已涵盖p40系列、mate30系列等共计10款老产品;emui11内测计划已涵盖nova7系列、nova6系列、matexs、matepad10.8英寸以及荣耀v30/30系列等共计12款老产品。越来越多老用户通过升级emui11率先享受到了更强大的多屏协同、更多彩的aod熄屏显示以及更易用的智慧多窗等功能带来的崭新体验。

华为mate 40系列新闻发布会的日期越来越近了。当你期待着这台新机器的时候，你不妨注意你的旧型号是否在内部测试/公开测试列表中。如果它已经在发布列表中，你还在等待什么？升级到emui 11并尝试它！

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