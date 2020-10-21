两大重磅进展或将全揭秘！为什么说这届联想创新科技大会值得一看

联想中国非PC业务进展如何，整体业务结构有何变化？其在助力行业智能化转型方面又有哪些新进展？

近日，伴随联想正式官宣即将于10月28~29日举行第六届联想创新科技大会(Lenovo Tech World 2020)，上述两大话题就成为了行业关注的焦点。

作为联想年度最重磅的全球性科技盛会，联想创新科技大会一直是联想“秀肌肉”，展现最新战略、技术以及产品的重要舞台，结合目前曝出的重磅议题、创新产品、硬核技术和方案，以及嘉宾阵容、新颖玩法来看，此次大会引发业界关注已是情理之中。那么，为何行业将关注点聚焦在上述话题，这背后又暗藏了联想中国怎样的战略布局、愿景目标，以及对行业的深刻影响？

原因一：大会主题藏玄机，联想中国受关注

此次联想创新科技大会主题为“联想 智慧中国”，分为“行业智能日”与“个人智能日”两天活动,分别针对“新基建中的新机遇”以及“新常态中的新体验”展开全面探讨。

从大会主题来看，此次大会聚焦“新基建”“双循环”等中国当前产业、经济领域的主流发展趋势，将重点展现联想近年身体力行的智能化变革战略在催化产业革命、推动经济发展和社会进步方面所作出的努力和成果。

作为联想集团的变革先锋，联想中国早在三年前就开始智能化变革，持续深化“以客户为中心”和“智能物联”两大转型，并将自身的智能化转型经验向外输出，助力各行业的智能化转型升级。从“联想 智慧中国”的大会主题来看，联想中国的智能化转型成绩将成为联想集团智能化变革战略进展的一个重要缩影，将受到业界重点关注。

原因二：PC老大谋转型，联想中国“小目标”进展如何受关注

在2019年联想创新科技大会上，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军在演讲中立下“小目标”：“联想中国将致力于未来的三到五年内转型成为国内领先的智能产品、服务和解决方案的供应商。我们希望3年内，来自于智能物联业务的收入占比可以超过四分之一。”

（联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军）

自2017年开启智能化变革以来，联想中国一直推动智能物联转型，加速自身业务的多元化发展步伐，并在PC业务之外打造了智慧服务这一新增长引擎。2019年，联想智慧服务营收突破50亿元，增速34.4%，预计2020年营收将突破70亿元。2020年Q1财季，联想中国智能物联转型持续高速增长，智慧服务业务和包括智慧教育、商用IoT等新兴业务在内的孵化域业务销售额双增长，同比分别高速增长了41%和67%，并在智慧城市、智慧教育、智慧农业、智慧能源、智慧商务等领域积累了丰富的经验和行业成功案例。

后PC时代，从单一PC业务厂商，到智能产品、服务和解决方案供应商，联想中国的业务变化不仅对于自身意义重大，对行业更具有重要引领示范作用。由此来看，联想中国非PC业务进展如何，整体业务结构有何变化，“3年内，智能物联业务收入占比可以超过四分之一”的目标目前进展到什么阶段，成为行业关注的焦点之一。

原因三：科技企业发力智能化，联想中国如何抢占时代风口受关注

从此前BAT等企业举行的大会来看，发力新基建，助力智能化已经成为科技企业共识。相比于BAT等数字原生企业，联想是中国市场上为数不多的传统企业智能化转型的领军企业和优秀样本。今年7月，联想结合多年来在人工智能、大数据等领域储备的技术，以及自身智能化转型经历和赋能众多客户智能化转型升级时积累的成功经验，正式推出了“全域智能化服务生态战略RISE”，助力更多行业客户实现智能化升级。

不仅如此，联想中国还启动“智慧中国行”系列活动，和各行业生态伙伴及客户共同探讨如何把握智能化变革机遇，产业如何实现智能化升级。截至9月30号，“智慧中国行”已经举办了75站，参与客户近10000人，参会合作伙伴2341家，线上观看量652.8万人次，客户满意度96%。目前联想中国智能化服务战略RISE已经突破海南文昌智城、福建厦门智慧政务、武汉智慧路灯、智慧香河、等多个行业灯塔案例。

在科技企业纷纷加码智能化，秀技术、秀成绩的背景下，联想中国智能化服务战略RISE有何新举措、新案例，未来发展目标是什么，成为业界关注的又一焦点。

综合以上分析，这届联想创新科技大会可能比想象中更具看点。那么刘军究竟会在大会上释放哪些数据和信息？10月28日，我们拭目以待。

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