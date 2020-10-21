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    iPhone 12 Pro海蓝色真机图赏：比iP12蓝色高级多了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    除了升级5G、回归平直边框外，iPhone 12、iPhone 12 Pro最大的变化就是新配色了。这一次，iPhone 12一口气带来了红色、黑色、蓝色、绿色、白色五种配色。而iPhone 12 Pro也提供了银色、石墨色、金色、海蓝色四种配色。其中，蓝色款最受关注，也是争议最多的一款配色。但从命名来看，iPhone 12的蓝色和iPhone 12 Pro的海蓝色有所区别。

    日前，iPhone 12蓝色真机提前曝光后，被网友广泛吐槽，主要原因是蓝色太深，感觉比较廉价，相关话题也登上了微博热搜。从新浪科技带来的实拍来看，iPhone 12的蓝色确实要比iPhone 12 Pro的海蓝色更深，但质感并不像之前曝光的那样廉价，同样很有质感。

    与iPhone 12的蓝色不同，iPhone 12 Pro的海蓝色更加低调、奢华、有内涵，甚至让你觉得它好像不是蓝色，而是那种有一点点灰，有一点点墨色的感觉。

    一起来感受下：

    比iPhone 12蓝色更高级：iPhone 12 Pro海蓝色真机图赏

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    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPhone 12 Pro海蓝色真机图赏：比iP12蓝色高级多了http://news.zol.com.cn/754/7546830.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/754/7546830.html report 693 除了升级5G、回归平直边框外，iPhone 12、iPhone 12 Pro最大的变化就是新配色了。这一次，iPhone 12一口气带来了红色、黑色、蓝色、绿色、白色五种配色。而iPhone 12 Pro也提供了银色、石墨色、金色、海蓝色四种配色。其中，蓝色款最受关注，也是争议最多的一款配色。但...
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