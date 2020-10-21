iPhone 12 Pro海蓝色真机图赏：比iP12蓝色高级多了

除了升级5G、回归平直边框外，iPhone 12、iPhone 12 Pro最大的变化就是新配色了。这一次，iPhone 12一口气带来了红色、黑色、蓝色、绿色、白色五种配色。而iPhone 12 Pro也提供了银色、石墨色、金色、海蓝色四种配色。其中，蓝色款最受关注，也是争议最多的一款配色。但从命名来看，iPhone 12的蓝色和iPhone 12 Pro的海蓝色有所区别。

日前，iPhone 12蓝色真机提前曝光后，被网友广泛吐槽，主要原因是蓝色太深，感觉比较廉价，相关话题也登上了微博热搜。从新浪科技带来的实拍来看，iPhone 12的蓝色确实要比iPhone 12 Pro的海蓝色更深，但质感并不像之前曝光的那样廉价，同样很有质感。

与iPhone 12的蓝色不同，iPhone 12 Pro的海蓝色更加低调、奢华、有内涵，甚至让你觉得它好像不是蓝色，而是那种有一点点灰，有一点点墨色的感觉。

一起来感受下：

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