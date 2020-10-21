国产低配版钢铁侠试飞成功 小伙花70万自制喷气飞行服

有梦想谁都了不起，身穿盔甲，在空中自由飞行，相信是很多男孩子小时候的梦想，目前最接近的就是喷气式飞行服了。近日，云南34岁的刘东升历时2年，耗资70万元打造了一套穿戴式飞行服，并成功在3米高持续飞行了3到5分钟。



国产低配版钢铁侠试飞成功

这台飞行服号称是亚洲首台穿戴式个人飞行器，理论上可以飞100-200米高，但为了安全、环境限制，在陆地上飞2-3米就可以了。刘东升称，其团队已申请飞行服的国家发明专利，还将持续对飞行服进行改进，打算飞越黄河或澜沧江。

据报道，刘东升小时候喜欢看科幻电影，一直喜欢钢铁侠，想像托尼·史塔克那样在天上飞。刘东升介绍，这套穿戴式飞行服的特色在于穿戴便捷和重量轻，含燃料仅23公斤。飞行服采用了5个微型涡喷发动机，马力可达600匹，总推力达到145公斤。

其实，早在5年前，就有一款GoFast飞行背包在北京进行了中国“首飞”，GoFast 是当时世界上最轻最小的喷气背包，由美国科学家Troy Widgery研制，通过不易燃的过氧化氢和过氧化氮相互作用所产生的推动力来进行工作。

需要注意的是，喷气背包飞行是一项专业性很高的活动，飞行员都需要经过长时间的专业训练，所以并不属于消费级的产品。



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