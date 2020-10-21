苹果玩磁吸无线是认真的 正研究汽车MagSafe充电方案

苹果可能未必会采用最先进的技术，比如屏下指纹、屏下摄像头之类的。但是如果苹果决定采用某项技术，则一定会坚持持续开发，甚至建设处一个新生态，比如基于3D视觉的Face ID。伴随着iPhone 12到来的磁吸无线充电也是如此，苹果在这方面有更大的布局。





苹果正研究汽车MagSafe充电方案

美国专利商标局于当地时间周二授予苹果名为“带有被动对准机制的充电站”专利，该公司提出了这样一种工程系统，可以在车辆停下后立即开始充电。关于苹果公司正在开发汽车的传闻已经很多，为此苹果公司必须找到为车辆充电的更简单方式。

这种系统主要包括一个带有充电插头的充电站，充电插头可以插入车辆身上的插座中。插头连接到滑杆上，滑杆可以垂直和水平移动插头的位置，以允许司机尝试在停车位置不理想或车辆高度存在差异的情况下方便为车辆充电。



苹果正研究汽车MagSafe充电方案

操作方面，车辆上的充电插座会有个盖子，当其接近充电站时，通过向上移动打开充电插座。司机或自动驾驶车辆系统必须尝试将车辆定位在尽可能接近预期终点的位置，以最大限度地增加与充电站进行连接的机会。

停车不一定要完美，只需在允许充电插头连接的范围内即可。为了增加对易碎充电插头的保护，组件上方设置了防护板，以应对任何严重的冲撞。它还将帮助引导插头向下滑动，通过按压车辆的翻盖来与插座相接。



苹果正研究汽车MagSafe充电方案

为了进一步增加合适连接的机会，插座周围的区域还可以充当漏斗，将插头引导到插座中。苹果还建议使用磁铁来固定联轴器。最后，充电插头本身将能够垂直和水平枢转，改变角度，以确保完美连接。为了进一步增加合适连接的机会，插座周围的区域还可以充当漏斗，将插头引导到插座中。苹果还建议使用磁铁来固定联轴器。最后，充电插头本身将能够垂直和水平枢转，改变角度，以确保完美连接。

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