超速别车泼咖啡车主获刑3个月 事件回顾结果引发深思

21日上午，北京某马路的“驾车超速别车泼咖啡案”在北京市朝阳区人民法院一审公开开庭审理并当庭宣判，泼咖啡车主涉危险驾驶罪罪名成立，一审被判拘役3个月。被告人苏某当庭表示认罪认罚。超速别车泼咖啡车主获刑3个月，事件来龙去脉究竟怎么回事呢？



超速别车泼咖啡车主获刑3个月

原来，超速别车泼咖啡车主获刑3个月事件起因于9月21日8时许，苏某驾驶黑色大众迈腾小型轿车由南向北行驶至北京市朝阳区安定路时，因车辆并线问题与驾驶白色沃尔沃小型轿车的王某（男，35岁，北京市人）发生纠纷，后超速驾驶追逐王某车辆。

苏某在行驶过程中多次别车、急刹车影响王某，后向王某前风挡玻璃泼洒咖啡遮挡王某视线。此事件后经过微博多位大V转载持续在网络上发酵，并于当时登上了多个社交平台的热搜事件。超速别车泼咖啡车主获刑3个月，引起了广发的社会关注。



超速别车泼咖啡车主获刑3个月

在超速别车泼咖啡车主获刑3个月案件中，公诉机关认为苏某在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（一）项的规定，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任，故判处超速别车泼咖啡车主获刑3个月。

9月22日，苏某经民警电话通知到亚运村派出所投案。现已签署《认罪认罚具结书》。至此，“驾车超速别车泼咖啡案”审理结束，也给我们带来了很多新的思考和启发。网友们呼声很高的危险驾驶罪也最终成立，超速别车泼咖啡车主获刑3个月。



超速别车泼咖啡车主获刑3个月

庭审中，据苏某供述，事发当天，王某在行驶至一路口并线时，未打转弯灯，并“别了”一下苏某车辆。苏某一气之下，便加速追赶王某车辆，并多次别车、急刹车影响王某，在和对方对骂中，苏某顺手拿起杯架上的咖啡泼向王某车辆的前挡风玻璃。

法院经审理认为，被告人苏某无视交通法规，遇违章行为时不能正确处理，在城市道路上追逐竞驶，情节恶劣，其行为已触犯了刑法，构成危险驾驶罪。鉴于苏某在案发后主动投案，如实供述可犯罪行系自首，且自愿认罪认罚，法院对其所犯罪行依法从轻处罚。

法院一审判处苏某拘役3个月，罚金6000元人民币。苏某当庭表示不上诉。关于超速别车泼咖啡车主获刑3个月的最终结果，您又如何看待呢？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：超速别车泼咖啡车主获刑3个月 事件回顾结果引发深思http://news.zol.com.cn/754/7546787.html