中国移动开卖iPhone 12：付定金5天就能发货

自10月16日开启预购之后，iPhone 12、iPhone 12 Pro热度持续走高。

此前，天风国际分析师郭明錤在最新研究报告中预计，iPhone 12、iPhone 12 Pro开放预购后，24小时内的预购订单达到170–200万部 。作为对比，iPhone 11系列为50–80万部，而iPhone 6系列为400万部。

日前，中金发布报告称，内地消费者对iPhone 12预购热情高涨，iPhone 12很可能成为iPhone 6以来最具吸引力的一代iPhone。

目前，苹果中国官网iPhone 12的预计发货时间为2-3周，而iPhone 12 Pro已经延长至3-4周，用户的抢购热情可见一斑。

有没有更快购买渠道呢？10月21日，天猫双11预售第一天，中国移动天猫官方旗舰店也开启了iPhone 12、iPhone 12 Pro的预售（定金100元）。页面信息显示，11月1日-3日付尾款后，5天内就能发货。

配置方面，iPhone 12采用超瓷晶面板、玻璃背板搭配铝金属边框；而iPhone 12 Pro则是超瓷晶面板、亚光质感玻璃背板搭配不锈钢边框。两款手机厚度均为7.4毫米，防水防尘全部支持IP68，6米深水下可停留最多30分钟。配置方面，iPhone 12采用后置双摄，iPhone 12 Pro后置三摄，增加1200万像素长焦镜头。

iPhone 12配备的是4GB内存，iPhone 12 Pro配备的则是6GB内存，均搭载5nm A14 Bionic处理器。存储方面，iPhone 12提供64/128/256GB，iPhone 12 Pro则是128/256/512GB。售价方面，iPhone 12为6499元起、iPhone 12 Pro为8499元起。

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