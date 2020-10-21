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    RedmiNote系列新品下月发布：不叫Note10，首发骁龙750G

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，Redmi将于下月发布Redmi Note系列新成员，之前有传闻称Redmi Note系列新品命名为Redmi Note 10，不过博主@数码闲聊站爆料称下一代Redmi Note系列新品不叫Redmi Note 10。

    RedmiNote系列新品下月发布：不叫Note10，首发骁龙750G
    RedmiNote系列新品下月发布：不叫Note10，首发骁龙750G

    有人猜测，Redmi Note系列新品可能会命名为Redmi Note X，理由是在罗马数字中，“X”便是代表了10。

    作为Redmi Note系列新成员，该机首发高通骁龙750G处理器。

    骁龙750G基于8nm工艺制程打造，CPU为两颗大核和六颗能效核心的八核心设计，大核为ARM Cortex A77，集成Adreno 619 GPU。

    Redmi Note新品首次采用一亿像素108MP，拥有1/1.52英寸大底，单位像素面积为0.7μm，最高可输出108MP高质量照片。

    Redmi Note新品采用LCD挖孔屏，最高配备8GB内存，支持33W快充。

    有关该机其他信息，请感兴趣的朋友继续关注我们的后续跟踪报道。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：RedmiNote系列新品下月发布：不叫Note10，首发骁龙750Ghttp://news.zol.com.cn/754/7546440.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/754/7546440.html report 737 中关村在线消息：据悉，Redmi将于下月发布Redmi Note系列新成员，之前有传闻称Redmi Note系列新品命名为Redmi Note 10，不过博主@数码闲聊站爆料称下一代Redmi Note系列新品不叫Redmi Note 10。RedmiNote系列新品下月发布：不叫Note10，首发骁龙750G有人猜测，Redmi Not...
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