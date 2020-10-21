美光发布LPDDR5 DRAM通用闪存软件包uMCP5

美光科技公司宣布推出 uMCP5，这是业界第一个通用闪存(UFS)软件包，具有低功耗的DDR 5(LPDDR5)dram。





美光表示 uMCP5现在已经准备好大规模生产，将高性能、高密度和低功耗的存储器和存储器封装在一个紧凑的芯片中，这种芯片将为高端手机带来旗舰性能，并以紧凑的设计提供无与伦比的效率和电池寿命，使手机能够更好地处理数据密集型的5G工作。

it之家了解到，uMCP5建立在uMCP4框架的基础上，使用Micron LPDDR5内存来优化5g网络，与 LPDDR4相比，效率提高了近20%，具有uMCP5的设备将支持最高6.4gbps的最大dram带宽，与前几代 LPDDR技术相比增加了50%，美光的uMCP5还采用了最快的基于UFS 3.1的存储接口。

官员们声称，多芯片软件包使用的是美光的lpddr5内存，它使用的是高可靠性的nnd和领先的ufs3.1控制器，以前只在昂贵的旗舰设备中见过，现在这些新兴技术被用于其他高端手机，如图像识别、先进人工智能、多摄像头支持等。

美光移动业务部公司高级副总裁兼总经理Raj Talluri 表示：“5G 为智能手机提供了前所未有的千兆级速度来与帮助进行云端连接。我们很高兴 uMCP5 现已面世，将与 5G 速度相提并论的内存带入了市场”，“我们的 uMCP5 在单个封装中结合了最快的内存和存储，为 5G 爆炸性的数据的技术释放提供了新的可能性，触手可及。”

美光表示，uMCP5具有四种不同的密度配置：128 + 8 GB，128 + 12 GB，256 + 8 GB 和 256 + 12 GB。

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