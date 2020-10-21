iPhone12蓝色开箱被吐槽 卖家秀和卖家秀的差异有多大

作为iPhone 12新增的蓝色，在发售前一直被很多网友所期待。但是随着iPhone 12的预售的开启，越来越多的真机秀被曝光出来后，很多人对蓝色大失所望，以至于iPhone12蓝色开箱被疯狂吐槽。那么对于iPhone 12而言，卖家秀和卖家秀的差异有多大？



iPhone12蓝色开箱被吐槽，卖家秀

随着10月23日苹果iPhone 12即将全面解禁，近期越来越多的iPhone 12真机被曝光出来。关于iPhone 12这一代新品，蓝色作为新增的颜色一致关注度很高，很多网友预购也选择的是蓝色。但是随着网络上蓝色这几被曝光出来，很多网友懵了，纷纷要求苹果退货！



iPhone12蓝色开箱被吐槽，卖家秀

其实在苹果秋季发布会上，关于蓝色的真机还是有不少实拍的镜头的。或许是拍摄的光线的不同，在当时网友们都觉得蓝色还蛮好看的，以至于很多在开放预购时很多人毫不犹豫就选择了新配色蓝色。但是在看过线下买家秀的曝光后，很多人都后悔了！

下面，请欣赏iPhone 12蓝色真机谍照，iPhone12蓝色开箱被吐槽，大概就是这些卖家秀的原因吧。由于网友拍摄过于真实，一下内容可能引起不适，请在家人陪同下观看：



iPhone12蓝色开箱被吐槽，买家秀



iPhone12蓝色开箱被吐槽，买家秀

怎么样，这么清奇的蓝色你能接受吗？很多往后评价，iPhone 12的蓝色真的是太“怯”了，也有人表示自己的气场驾驭不了。其实细心的网友已经发现，导致iPhone 12蓝色充满廉价感的原因其实是玻璃外壳导致，其实iPhone 12 Pro的那种磨砂蓝色就很高级。





iPhone12蓝色开箱被吐槽，全家桶



iPhone12蓝色开箱被吐槽，全家桶

iPhone12蓝色开箱被吐槽之后，推特上有玩家发布了iPhone 12全色全系真机全家福。在外观方面，iPhone 12采用超瓷晶面板、玻璃背板搭配铝金属边框；而iPhone 12 Pro则是超瓷晶面板、亚光质感玻璃背板搭配不锈钢边框，因此通过图片可以明显看到他们的差异。





iPhone12蓝色开箱被吐槽，高级蓝色

iPhone12蓝色开箱被吐槽，关于新配色蓝色，其实iPhone 12和iPhone 12 Pro两个不同的版本因为材质的不同，结果导致视觉效果和质感都有很大的差异。如果是iPhone 12普通版，建议避坑蓝色，因为玻璃背板配上铝合金外壳外加蓝色，会显得很廉价。

iPhone12蓝色开箱被吐槽？不存在的，有钱还是得买Pro版本的高级蓝！

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