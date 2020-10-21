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    iPhone12蓝色开箱被吐槽 卖家秀和卖家秀的差异有多大

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    作为iPhone 12新增的蓝色，在发售前一直被很多网友所期待。但是随着iPhone 12的预售的开启，越来越多的真机秀被曝光出来后，很多人对蓝色大失所望，以至于iPhone12蓝色开箱被疯狂吐槽。那么对于iPhone 12而言，卖家秀和卖家秀的差异有多大？

    iPhone12蓝色开箱被吐槽 卖家秀和卖家秀的差异有多大
    iPhone12蓝色开箱被吐槽，卖家秀

    随着10月23日苹果iPhone 12即将全面解禁，近期越来越多的iPhone 12真机被曝光出来。关于iPhone 12这一代新品，蓝色作为新增的颜色一致关注度很高，很多网友预购也选择的是蓝色。但是随着网络上蓝色这几被曝光出来，很多网友懵了，纷纷要求苹果退货！

    iPhone12蓝色开箱被吐槽 卖家秀和卖家秀的差异有多大
    iPhone12蓝色开箱被吐槽，卖家秀

    其实在苹果秋季发布会上，关于蓝色的真机还是有不少实拍的镜头的。或许是拍摄的光线的不同，在当时网友们都觉得蓝色还蛮好看的，以至于很多在开放预购时很多人毫不犹豫就选择了新配色蓝色。但是在看过线下买家秀的曝光后，很多人都后悔了！

    下面，请欣赏iPhone 12蓝色真机谍照，iPhone12蓝色开箱被吐槽，大概就是这些卖家秀的原因吧。由于网友拍摄过于真实，一下内容可能引起不适，请在家人陪同下观看：

    iPhone12蓝色开箱被吐槽 卖家秀和卖家秀的差异有多大
    iPhone12蓝色开箱被吐槽，买家秀

    iPhone12蓝色开箱被吐槽 卖家秀和卖家秀的差异有多大
    iPhone12蓝色开箱被吐槽，买家秀

    怎么样，这么清奇的蓝色你能接受吗？很多往后评价，iPhone 12的蓝色真的是太“怯”了，也有人表示自己的气场驾驭不了。其实细心的网友已经发现，导致iPhone 12蓝色充满廉价感的原因其实是玻璃外壳导致，其实iPhone 12 Pro的那种磨砂蓝色就很高级。

    iPhone12蓝色开箱被吐槽 卖家秀和卖家秀的差异有多大
    iPhone12蓝色开箱被吐槽，全家桶

    iPhone12蓝色开箱被吐槽 卖家秀和卖家秀的差异有多大
    iPhone12蓝色开箱被吐槽，全家桶

    iPhone12蓝色开箱被吐槽之后，推特上有玩家发布了iPhone 12全色全系真机全家福。在外观方面，iPhone 12采用超瓷晶面板、玻璃背板搭配铝金属边框；而iPhone 12 Pro则是超瓷晶面板、亚光质感玻璃背板搭配不锈钢边框，因此通过图片可以明显看到他们的差异。

    iPhone12蓝色开箱被吐槽 卖家秀和卖家秀的差异有多大
    iPhone12蓝色开箱被吐槽，高级蓝色

    iPhone12蓝色开箱被吐槽，关于新配色蓝色，其实iPhone 12和iPhone 12 Pro两个不同的版本因为材质的不同，结果导致视觉效果和质感都有很大的差异。如果是iPhone 12普通版，建议避坑蓝色，因为玻璃背板配上铝合金外壳外加蓝色，会显得很廉价。

    iPhone12蓝色开箱被吐槽？不存在的，有钱还是得买Pro版本的高级蓝！

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