早报：华为将推出凤凰引擎 中国移动推出和彩云网盘

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

在中国图形学大会 Chinagraph2020 中国厦门专场中，华为 2012 实验室高级图形技术专家将带来精彩分享《华为凤凰引擎 - 图形技术演进趋势》。

华为将推出凤凰引擎

华为凤凰引擎 Ray Shop 是业界先进的移动端光追混合渲染管线，广泛应用到游戏及其他三维应用中，提升画质。Easy SuperSamping 为移动图形超分，不依赖 AI，用低功耗达成原生分辨率的画质。Deferred 是新一代移动端后置管线，低功耗下支持极多光源和材质。

中国移动也加入网盘生意，不限速。



中国移动推出和彩云网盘：主打不限速和安全





中国移动推出了和彩云网盘，已悄悄收割了超 8000 万用户。和彩云网盘主打不限速和安全两个卖点。和彩云网盘依托于国内最大运营商中国移动的网络基础设施覆盖，5G 双千兆网络优势，为用户提供 5G 极速传输，上传、下载均不限速。比如，5G 移动云端可以提速 10 倍，用户下载 1G 的视频仅需要 23 秒时间。敏感文件信息存储等特殊场景中，需要进行二次加密存储，防止隐私泄露。

坚果手机2020新品发布会举办，发布多款新品。

坚果R2手机发布 1亿像素镜头+5G





坚果手机2020新品发布会上，正式发布了坚果R2手机，带来了曲面全面屏、1亿像素镜头和5G网络等支持。同时Smartisan OS 8.0 正式公布。其推送计划公布。坚果 R2 已推送稳定版； 坚果 Pro3 11月开放申请尝鲜版更新，12 月 31 日前推送。

三星 Galaxy Fold折叠屏手机吸引了无数用户的眼球，小米近期被曝也有可折叠手机产品专利已通过。

小米折叠屏手机专利放出





小米可折叠手机专利显示，该设计风格与三星 Galaxy Fold的折叠屏效果有些类似。该专利的申请是小米于今年早些时候向中国国家知识产权局（CNIPA）提交的，昨天已正式获得批准并公布。

大疆再发一款智能迷你相机，仅重117克。

大疆口袋智能小相机 DJI Pocket 2发布：售价2499元起





大疆正式发布了全新口袋智能小相机 DJI Pocket 2，售价 2499 元起。DJI Pocket 2 延续上一代 OSMO Pocket 极简低调的外观设计，小巧便携的产品形态，整机重量仅为 117g。在 1080P 视频拍摄情况下，具备 140 分钟超强续航。

美国司法部将指控谷歌维护其搜索和搜索广告行业中的垄断地位。

美司法部将对谷歌提出反垄断诉讼





据华尔街日报报道，美国司法部高级官员称，经过漫长的调查，美国司法部将在周二对谷歌提起反垄断诉讼。这项备受期待的反垄断案将在华盛顿特区的联邦法院进行，这是美国二十多年来对科技公司在主导地位领域内提出的最激进的法律挑战，并有可能撼动硅谷历史。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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