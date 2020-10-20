今年的双11哪天下单最便宜 天猫官方透露了一个信息

进入10月20日以后，每年一度的电商盛宴双11也即将拉开帷幕。如果按照去年的经验，很多产品在双11初期和末期的价格最为划算，那么今年的双11又有什么规律可循呢？今日，天猫官方公布双11第一份必买清单，并透露一个信息：这四天下单最便宜！

今年天猫双11首次设立了两波售卖期，从“光棍节”变成了“双节棍”：11月1日至11月3日是第一波售卖期，11月11日是第二波售卖期。相比往年，今年双11多了3天，对于消费者而言，这是今年最省钱的4天。大家可以根据天猫的节奏，来选择购物规划。

今年的双11之所以如此安排，一是通过提前开售延长销售期，给商家更充分的资源利用双11获取新客，创造增长。其次，今年受疫情影响最大的是线下商家，天猫双11希望为他们创造生意爆发的机会，反哺线下商家。看来今年的双11又是线上线下同步进行。

由于线上线下的商业模式完全不同，线下商家通常难以在一天内承接住指数级增长的大促活动，因此今年的双11将不再特质某一天，而是在这四天都有比较幅度大的优惠。而且也不必单单拘泥于线上，很多品牌在线下也会同步进行促销活动。

此外，今年双11从预售期开始，将横跨三个周末，这也有利于线下商家和消费者更好地参与进来，加速线上线下的融合共振。从消费者体验上，11月1日起就可以付预售尾款，提前10天收到货。同时也错开了以往的物流快递高峰，带来更好的消费体验。



今年的双11哪天下单最便宜

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