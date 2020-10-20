中关村在线消息：近日据外媒消息，LG日前宣布其世界首款可卷曲式智能电视Signature OLED R终于在韩国问世，售价为1亿韩元，约合人民币58.6万元人民币。



LG可卷式智能电视上市 价格能买套房

Signature OLED R采用65寸柔性OLED面板制造，LG特别将其描述为“几十年来电视技术中最具创新性的发展”。

它可弯曲的特点使其可以部分或者全部收缩到基座，以适应不同的长宽比或者在不使用的时候完全将面板隐藏起来。

这款智能电视将配备四种颜色的羊毛扬声器罩，而且还能个性化定制铝制底座，而且本身的底座也包括了音箱系统，支持杜比全景声，基本算是目前音质和画质两方面都最顶尖的电视产品。

除了先进的硬件科技，这款电视表现出LG无与伦比的创新能力。名字中的R不仅代表着Rollable可卷曲的，还代表着在家庭娱乐空间中也是Revolutionary革命性的。

它重新定义了电视和周围空间的关系，只要按一下按钮，电视就可以从视野中消失。

LG在一份声明中表示: “LG这种新奇的创意让用户摆脱了墙壁的限制，使他们可以合理规划房子的空间，而不必非要为电视特别留出一个空间来。”

对于如此一个如此具有科技感的产品，毋庸置疑Signature OLED R之前面临着艰难的上市之路。

LG Display首先在2018年CES国际消费电子展上展示了可卷曲电视原型，随后有报道说这款显示屏将在下一年出货。LG也确实将商用可卷曲电视带入了下一届CES，但没有开始销售。

LG 家庭娱乐公司LG Home Entertainment Company总裁朴孝诚表示：“科技创新与设计创新的结合诞生了LG SIGNATURE OLED R，这是史无前例的，确实值得称为一件艺术品。”

“这是一件真正的奢侈品，它重新定义了电视的未来，它带来了独特的用户体验和对空间利用的新构想，同时再次奠定了LG再高端电视市场的领导地位。”

（文中图片来自互联网）

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