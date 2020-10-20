华为Mate 40系列国外定价曝光：1100-2500欧元

继透露华为 Mate 40 保时捷设计版售价之后，知名爆料者 @RODENT950 再透露了其他几款华为 Mate 40 机型的欧洲售价。

其中华为 Mate 40 Pro 售价接近 1100 欧元（或指 1099.99 欧元），而华为 Mate 40 Pro+ 售价可达 1400 欧元，而保时捷设计版本可达 2500 欧元，直接换算分别约合人民币 8652 元、11012 元和 19665 元。







众所周知，华为在海外定价一向远高于国内定价，作为参考（起售价）：

华为 Mate 40 系列全球发布会定于北京时间 10 月 22 日 20 点，预计 Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro + 与 Mate40 RS 保时捷设计 4 款机型、FreeBuds Studio 头戴式耳机将正式亮相。另据《科创板日报》消息，Mate 40 国行版定于 10 月 30 日发布。届时，华为还将同时宣发一款汽车智慧屏单品。

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