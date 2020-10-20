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    特斯拉回应失控撞人事故 已协调车主理赔和维修

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间10月20日，近日一名微博用户爆料，家人所驾驶的特斯拉Model3在行驶过程中突发事故，在北京崇文门附近冲公交站台，导致一名交通协管阿姨被撞骨折·。随后，特斯拉方面对此事件进行了回应，表示他们已经联系失主进行维修和理赔。

    特斯拉回应失控撞人事故 已协调车主理赔和维修
    特斯拉回应失控撞人事故 已协调车主理赔和维修

    特斯拉客户支持官方微博表示：“经过对车辆的勘查和数据整理，该车辆在事故发生时未开启自动辅助驾驶功能。直至碰撞发生，未发现包括转向系统在内的任何系统故障。 我们正在协助车主处理车辆维修和理赔事宜。 感谢车主和我们的沟通，我们正在尽力帮助车主及家人缓解这次事故带给他们的影响，感谢大家的关注。”

    根据事主车内行车记录仪表示，特斯拉Model3行驶到崇文门路口的时候，突然向右偏出车道，护栏被撞飞，一位交通指导员被撞骨折，车辆受损严重。事主表示，当时想要重转方向盘，但无法转动。并且他也再次确认，家人并没有玩手机

    （本文图片来自互联网）

    （7546022）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/754/7546022.html report 808 中关村在线消息：北京时间10月20日，近日一名微博用户爆料，家人所驾驶的特斯拉Model3在行驶过程中突发事故，在北京崇文门附近冲公交站台，导致一名交通协管阿姨被撞骨折·。随后，特斯拉方面对此事件进行了回应，表示他们已经联系失主进行维修和理赔。特斯拉回应失控撞...
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