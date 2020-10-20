买买买爽了！今年天猫双11大变化宣布

今年的双十一不太一样，不只在11月11日一天爆发，消费者可分两波购买，11月1日-3日是第一波，11月11日为第二波。

这意味着，今年双11比以往多了3天，消费者11月1日起就可以付预售商品的尾款，提前10天收到货。





据悉，基于阿里巴巴商业操作系统打造的新一代天猫双11，配置全面升级，具备同时并发1400万款打折商品的能力，拥有最大折扣力度和最快送货速度，性能超越此前所有版本。10月21日，新一代天猫双11将正式启动预售。

具体信息如下：

1、11月1日起付尾款，提前10天收货

10月21日：预售开始，付定金，养猫领红包

11月1日-3日：付尾款，买买买，提前10天收到货

11月4日-10日：添加购物车

11月11日：买买买

2、不用领津贴，满300直接减40

跨店购物满300直接减40

天天领5折券和大额券

花呗付款，可24期分期免息

3、1400万款商品打折，史上最多

一共有1400万款商品参加双11折扣活动，是去年1.4倍

既有华为mate、iPhone 、运动潮鞋、智能家电、潮玩盲盒、自热羽绒服等200万新款

也有53度飞天茅台、1000条航线随心飞、迪士尼乐园6.7折、不用配货就能买到的爱马仕……

4、去年盖楼，今年养猫，瓜分20亿红包

10月21日开始养猫，瓜分20亿红包，至少300万人领到100元以上红包

5、大牌美妆旗舰店比免税店还便宜

雅诗兰黛、兰蔻、SKII、LA MER、赫莲娜、后、雪花秀、娇兰、YSL、阿玛尼……

6、5折买房买车

3000个楼盘参与双11让利，共80万套特价房，单套优惠可达100万元

120款热销车型低至5折

7、吃喝玩乐也五折

上支付宝，抢5折外卖美食、5折火锅、5折足疗、5折美甲、5折SPA、5折医美、5折电影票……

8、不出国，也能买遍全球药妆店、潮奢店、免税店

天猫双11帮你全球扫货，最快72小时收货

9、300明星、400总裁上淘宝直播带货

锁定天猫双11官方直播间，闭着眼买都不会错

10、易烊千玺、蔡徐坤等帮你清空购物车

10月31日晚上8点，看湖南卫视天猫双11开幕直播盛典

11月10日晚上8点，看东方卫视和浙江卫视“猫晚”

11、剁手也是做公益

2000个产业带、30万外贸工厂首次参与双11

贫困县38万商家参加双11，10万农民主播帮助家乡卖农货

每笔订单都捐钱，233万商家上线公益宝贝加入双11

8万个菜鸟驿站可回收快递盒

支付宝“蚂蚁森林”将种下双11公益林

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