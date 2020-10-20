    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 正文

    小米盒子4S来了：4K HDR超高清 加量不加价

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    去年1月，小米盒子4 SE套装版发布后，至今已经20个月没有小米盒子新品了。今天上午，小米盒子官方微博宣布：小米盒子4S新品明天见！10月21日预约开启，11月1日到手价289元！

    小米盒子4S来了：4K HDR超高清 加量不加价

    新品主要有以下特色：

    1、双频Wi-Fi，传输更快速、信号更稳定

    2、标配语音遥控器，老人小孩都会用

    3、4K HDR超高清输出，大片体验震撼逼真

    4、2GB+8GB大存储，装下更多热爱

    上一代小米盒子4于2018年1月29日发布，最初售价349元，目前299元。

    配置方面，小米盒子4搭载Amlogic Cortex-A53四核处理器（64-bit、1.5GHz），内置Mali-450 GPU（3+2核、750MHz），输出分辨率4K(3840x2160) HDR，支持H.265 4K、2K@60帧/秒视频解码。

    小米盒子4配备2GB内存+8GB高速闪存，支持BLE低功耗蓝牙4.1，支持DOLBY AUDIO 、DTS-HD音频双解码，同样配备语音遥控器。

    由此来看，新品主要升级在网络方面，小米盒子4仅支持802.11b/g/n、2.4GHz Wi-Fi，小米盒子4s则支持2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：小米盒子4S来了：4K HDR超高清 加量不加价http://news.zol.com.cn/754/7545783.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/754/7545783.html report 774 去年1月，小米盒子4 SE套装版发布后，至今已经20个月没有小米盒子新品了。今天上午，小米盒子官方微博宣布：小米盒子4S新品明天见！10月21日预约开启，11月1日到手价289元！新品主要有以下特色：1、双频Wi-Fi，传输更快速、信号更稳定2、标配语音遥控器，老人小孩都会用...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    iphone12苹果发布会AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品