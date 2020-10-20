小米盒子4S来了：4K HDR超高清 加量不加价

去年1月，小米盒子4 SE套装版发布后，至今已经20个月没有小米盒子新品了。今天上午，小米盒子官方微博宣布：小米盒子4S新品明天见！10月21日预约开启，11月1日到手价289元！





新品主要有以下特色：

1、双频Wi-Fi，传输更快速、信号更稳定

2、标配语音遥控器，老人小孩都会用

3、4K HDR超高清输出，大片体验震撼逼真

4、2GB+8GB大存储，装下更多热爱

上一代小米盒子4于2018年1月29日发布，最初售价349元，目前299元。

配置方面，小米盒子4搭载Amlogic Cortex-A53四核处理器（64-bit、1.5GHz），内置Mali-450 GPU（3+2核、750MHz），输出分辨率4K(3840x2160) HDR，支持H.265 4K、2K@60帧/秒视频解码。

小米盒子4配备2GB内存+8GB高速闪存，支持BLE低功耗蓝牙4.1，支持DOLBY AUDIO 、DTS-HD音频双解码，同样配备语音遥控器。

由此来看，新品主要升级在网络方面，小米盒子4仅支持802.11b/g/n、2.4GHz Wi-Fi，小米盒子4s则支持2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi。

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