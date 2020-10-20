特斯拉Model 3失控撞进公交站台 司机：方向盘很重转不动

10月20日，一名微博真名认证用户透露，他的爱人驾驶特斯拉model3发生故障，撞上了公共汽车站台，司机说：“方向盘很重转不动”。

微博发布后，引起了网民的关注和讨论。一些网民分析了“车停下来后方向盘很重，估计是车辆遇到碰撞，自己紧急断电了，方向盘也就没有助力了。”，有些网友说“支持维权，如果是车的问题，起诉退车。”





随后发布了进一步的解释。

1.因此，视频中的门是开着的，安全带的尖端没有系紧。同时，视频中的笛子声是录音的声音，而不是事故发生的时间。

第二，事故发生后，情人确实忘记了是否打开美联社，也忘了自己是不是来踩刹车了。因为事故发生后大脑是空白的。

"3.沉重的方向盘，交警试图帮助移动汽车，发现很难转向。 但是当拖车来的时候，方向盘在工作。 *

4.发送这段视频并不意味着把大麻扔给任何人。我只想知道两个问题的答案，一是为什么很难纠正方向偏差；二是为什么紧急制动功能在前面有障碍物的情况下不被激活。

目前，特斯拉已参与调查。

据新浪微博称，他昨晚收到了特斯拉服务中心的反馈，即“详谈了五十多分钟。”。

来自特斯拉服务中心的电流反馈为：1.2。方向盘的信号正常(但不能解释为什么方向盘不能转动)3.护栏被检测为障碍，并有手动制动信号。然而，紧急制动没有被干预(可能是因为护栏被确定为软物体)。

随着特斯拉型号3在中国的普及，由型号3引起的交通事故很多。

据媒体报道，江西省南昌一辆特斯拉3型汽车在6月份发生碰撞事故后起火。车主报告称，这辆车突然自动提速至127公里/小时，刹车失灵。同样，今年8月12日，温州市陈先生驾驶特斯拉 ；型号3刚刚抵达社区门口，该车辆突然加速，接连撞上14辆车辆，陈先生严重受伤。

目前，在中国发生的几起“特斯拉 Model 3 失控”事故中，Tesla给出的大多数答复都是“车辆没问题”或“尚在调查中”。

最近，特斯拉终于承认，在型号3通过水坑后，保险杠很容易脱落。特斯拉在一份新的通告中说：pc-tgs。

目前，北京业主特斯拉(Tesla)的反应问题尚未定论。

免责声明： 凡标注转载/编译字样内容并非本站原创，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：特斯拉Model 3失控撞进公交站台 司机：方向盘很重转不动http://news.zol.com.cn/754/7545731.html