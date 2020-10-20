华为Mate 40 Pro+售价曝光：买它还是iPhone 12

10月22日的全球发布会在即。已知消息显示，华为Mate 40系列将首次发布四款型号，包括：Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+以及Mate 40 RS保时捷设计。



华为Mate 40 Pro

最新消息显示，Mate 40全系将首发5nm麒麟9000新品，跑分性能虽然落后于落后于苹果A14 Bionic，但在骁龙875发布之前，它将是最前的5nm安卓芯片。

另据@RODENT950 爆料，华为Mate 40系列的国外定价依然不会低。其中，Mate 40 Pro售价预计在1100欧元（约合8650元），Mate 40 Pro+预计售价1400欧元（约合人民币11016元），Mate 40 RS保时捷设计的价格为2500欧元（约合约合19671元）。

相比之下，去年的Mate 30 Pro售价为1,099欧元，而Mate 30 RS保时捷设计为2095欧元（中国的售价为12,999元人民币）。



华为Mate 40 RS保时捷设计

按照惯例，华为Mate 40系列国内定价要比国外便宜。由此推测，Mate 40 RS保时捷设计国行版大概率会延续12999元的定价，而Mate 40 Pro+预计将逼近万元。作为对比，512GB顶配iPhone 12 Pro Max售价为11899元。如果是你，会选择Mate 40 Pro+，Mate 40 RS保时捷设计，还是顶配iPhone 12 Pro Max？

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