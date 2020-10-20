上汽大众回应4S店维修乱象 砸车扩损过度保养何时休

针对媒体曝光的《记者卧底4S店：砸坏好零件“创收” 倒掉车主清洗剂“做保养”》的事件，目前上汽大众回应4S店维修乱象，已责令该经销商立即停业，涉事的东风日产也以做出了积极处理。但在事件背后，我们不禁要问砸车扩损，过度保养何时休？



上汽大众回应4S店维修乱象

其实，砸车扩损和过度保养几乎是汽车服务产业圈子里半公开的秘密，究其原因无外乎追求利润的最大化。一方面，上汽大众回应4S店维修乱象事件是主机厂对4S店的管控不严，另一方面，也表现出当前4S点的生存状态越发艰难不得不铤而走险。

笔者曾经在某品牌4S点保养时发现，4S店接待员为了创在更多利润，给一辆车辆良好只是日常保养的车辆开除了2000元以上的保养清单，其中除了正常的更换机油机滤之外，还多出了很多看不懂的一大串的各种清洁服务，如果消费者没有经验很容易多花钱。



上汽大众回应4S店维修乱象

其实在很多汽车玩家的圈子里，关于一些品牌的售后服务都是有一些广泛的认知的，比如某某品牌擅长推广添加剂，某某品牌擅长各种“清洗一条龙”，相信我说到这里很多玩家都已经开始对号入座了。其实上汽大众回应4S店维修乱象，绝不是个例。

要想彻底改变这些行业现状，单单靠厂家监管是解决不了任何问题的，因为从某种意义上来讲，主机厂和4S点是“穿一条裤子”的。一方面，我们必须呼吁监管部门对不合理的售后服务乱性事实严格治理，另外车主也应该积极学习跟上汽车时代，掌握最基本的知识。



上汽大众回应4S店维修乱象

尤其是在自媒体爆发的时代，各种关于养车用车的自媒体每天都在推送大量的支持，可以有效的避免用户走入汽车的消费误区。尽管自媒体也存在一些乱象，但大致上正向的。作为车主多掌握一些基本知识，用知识武装自己才能更有效避免被坑。

事件回放：

新京报记者卧底4S店暗访，发现在上汽大众北京恒星天诚4S店维修车间，一名员工将送修汽车原本完好的水箱框架砸坏才停下，拍照后才示意维修技师拆解定损。被砸坏的水箱框架售价一千多元，这意味着车辆维修费用可以相应上涨。

维修技师甚至称：“每个车都砸，要不然你哪挣钱去啊”。

而在东风日产晟通专营店中，记者发现维修技师不仅并未检查很多表单上的项目，在车辆保养过程中，技师甚至在并未清洗节气阀的前提下，数次将未开封的清洗剂直接倒进了废油回收桶内。而清洗剂本身加上工时费的价格接近300元。

此外，4S店的服务顾问还会故意向客户推销超出实际用量的机油，但维修技师在实际维保时只会使用一部分，剩下的油液会被整瓶完整地截留下来，下班之后由4S店统一回收。

最新回应：

相关4S店维修内幕持续曝光发酵下，涉事品牌上汽大众和东风日产均作出声明回应。



上汽大众回应4S店维修乱象

东风日产通过微信公众号回应称，东风日产紧急成立了专项工作组展开调查，该专营店严重违反《东风日产售后服务基础管理标准》，即日起对该专营店取消星级评价资格，并限期整改。东风日产将立即开展对全国专营店的售后服务检查工作,加强对终端服务行为的监管,坚决杜绝此类行为的发生。



上汽大众回应4S店维修乱象

上汽大众回应4S店维修乱象，该经销商涉嫌严重违反上汽大众经销商经营管理指导方针向用户提供服务，同时还存在擅自将经营场地租赁给社会修理厂经营的行为，为此已责令该经销商立即停业，接受相关调查。同时上汽大众已针对全国经销商的售后服务行为启动专项检查，对于报道中相关行为可能给消费者带来的困扰深表歉意。

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