蚂蚁集团A+H上市倒计时 或于11月上旬挂牌

10月20日，有媒体报道，香港交易所已批准蚂蚁集团香港首次公开发行(Ipo)，蚂蚁集团上海和香港IPO进入倒计时。

根据证监会网站的消息，蚂蚁集团于10月16日收到证监会申请在香港上市的书面行政许可决定。





同一天，证监会还发布了关于蚂蚁科技集团股份有限公司《股份有限公司境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）审批》的回复通知。

自蚂蚁集团7月20日宣布启动在a+h股同步发行上市计划以来，蚂蚁集团科创板ipo进度明显快于港股。早在9月18日，蚂蚁集团科创板ipo过会，并于9月22日提交注册。

然而，在提交注册后近一个月，蚂蚁集团科技创新局的首次公开募股(Ipo)没有任何新进展。因此，一些市场参与者分析称，推迟上市的原因应该是协调两地的上市时间。

随着香港IPO的加速，蚂蚁集团在上海和香港的上市时间再次吸引了市场的关注。

根据一项分析，就阿里巴巴(09988)一案而言，该公司于2019年11月12日(星期二)通过上市聆讯后，于11月15日(星期五)开始上市。上市后，该公司于11月26日上市。然而，阿里巴巴被以电子方式认购，定价仅为4个交易日(t/4)，比普通新股快一天。分析指出，蚂蚁集团希望同步上市，预计最快在11月底上市。

一些投资银行家预计，蚂蚁集团将于11月6日或9日在美国大选期间在11月11日前上市。

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