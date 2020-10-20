微软诺基亚与Verizon合作部署私有5G网络

据报道，电信巨头将联合提高其公司客户服务能力，帮助这些客户通过一个专用的5g网络实现车间自动化，降低成本并加快数据传输速度。





有了私人5g网络，企业客户不必与其他企业竞争公共网络资源，这有助于促进数据密集型应用，如计算机视觉、增强现实、机器学习等。

微软的蔚蓝云计算服务将在Verizon的5g网络上运行，以处理本地工厂及其生成的数据，并利用人工智能实现操作自动化。微软于上月底推出了这项新服务，直接面向电信运营商。

美国物流公司icemobity是该合作伙伴的第一位客户，负责跟踪员工是否将产品放在正确的盒子中，从而消除了正常的质量检查过程。

利马 库雷西(Rimaqureshi)，“这是为了给所有人都创造新的商业机会。”Verizon的首席战略官。她拒绝透露Verizon和微软是如何分配收入的。

尽管4G已经创造了流媒体音乐和视频、叫车和外卖服务，但电信运营商并没有从中受益。

Verizon现在希望从由5g代理的新业务中分得一杯羹，要么与大公司合作，要么直接购买虚拟现实公司8i和电动滑板车充电系统提供商迅捷里等公司的股票。

Verizon没有在国际市场上部署自己的网络，因此该公司选择与诺基亚合作，为制造业和物流公司建立一个专用网络。

Verizon全球企业业务的总裁说“明年的重点是部署私有 5G 网络，商业上的成功不是关键。我们将从 2022 年开始关注早期盈利。”

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