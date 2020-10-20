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    荷兰运营商曝光苹果iPhone12全系电池容量 最高3687mAh

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，荷兰通信运营商沃达丰在官网上架了iPhone12系列预订页面，在各个产品的参数介绍页内，清晰地写着iPhone12系列各个机型的具体容量。

    荷兰运营商曝光苹果iPhone12全系电池容量 最高3687mAh
    荷兰运营商曝光苹果iPhone12全系电池容量 最高3687mAh

    其中iPhone12 mini为2227mAh，iPhone12 / iPhone12 Pro为2775mAh，iPhone12 Pro Max为3687mAh。

    对比上代，iPhone 11为3110mAh，iPhone11 Pro为 3046mAh，iPhone 11 Pro Max为3969mAh。

    在上周的发布会中，苹果并未提及 iPhone 12 系列的电池续航表现有何进步，5nm的A14处理器理论上让续航有所提升，但由于5G的加入以及摄像头模组的增大导致电池容量更小，所以苹果也暂时不敢对今年 iPhone 12 的续航有任何宣传。

    据官网的机型对比，今年iPhone续航与去年维持同样水平。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/754/7545545.html report 653 中关村在线消息：近日据悉，荷兰通信运营商沃达丰在官网上架了iPhone12系列预订页面，在各个产品的参数介绍页内，清晰地写着iPhone12系列各个机型的具体容量。荷兰运营商曝光苹果iPhone12全系电池容量 最高3687mAh其中iPhone12 mini为2227mAh，iPhone12 / iPhone12 Pro为...
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