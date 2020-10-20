富士康创始人郭台铭回应未兑现承诺质疑：将继续向威斯康星州投资

几天前，外国媒体发布了一份调查报告，称富士康承诺投资于威斯康星州的制造业设施建设，但其承诺不符合标准。

富士康原计划在威斯康星州建设一家液晶显示器制造工厂，但两年来一直处于起步阶段，但现在富士康已获准将工厂从“制造”转向“存储”。2018年，富士康承诺新工厂将创造13000个就业岗位。

“2017 年，美国总统特朗普建议我评估一个方案，让富士康在威斯康星建设北美制造总部。在对话之前，富士康从未将威斯康星视为潜在投资地点。很快总统就说服我们，让富士康相信威斯康星是投资的好选择。”





“自从富士康与威斯康星开始合作到如今，世界已经发生巨大变化，尽管如此，富士康对威斯康星的承诺并没有改变。市场环境与新冠大流行改变了我们的扩张时间表，打乱了我们的制造计划，生产线也有了调整。尽管如此，富士康仍在推进威斯康星项目。”

“富士康再次重申，将会继续与总统特朗普合作，继续与地方官员合作，为威斯康星创造更多职位，吸引更多新投资。我们会为威斯康星经济发展做出贡献，并深信自己将为威斯康星州带来利益，为社区带来利益。如果谁将富士康当成伙伴看待，我们也会以伙伴的身份与它们合作。富士康感谢美国总统及威斯康星绝大多数政治领袖的支持，包括立法、地方选举及经济发展官员。”

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