官宣！SK海力士斥资约600亿元收购Intel闪存业务

今晨（10月20日），SK海力士宣布，已经与Intel签署收购协议，将支付90亿美元（约合601亿元）接手Intel的闪存及存储业务。

据悉，本次交易涵盖Intel的SSD、NAND部件和晶圆以及Intel在中国大连的闪存工厂。不过，Intel表示将继续保留傲腾（Optane）业务。

数据显示，在今年上半年，NAND业务为Intel创收28亿美元以及约6亿美元的营业利润。按照声明，交易还需获得各监管机构的批准，预计2021年底之前完还需获得各监管机构的批准。





一旦许可通过，交割将分为两阶段，SK海力士第一期支付70亿美元从英特尔收购NAND SSD业务（包括NAND SSD相关知识产权和员工）以及大连工厂。第二阶段预计在2025年3月份进行，SK海力士将支付20亿美元余款从英特尔收购其余相关资产，包括NAND闪存晶圆的生产及设计相关的知识产权、研发人员以及大连工厂的员工。

依照官方资料，大连工厂是Intel在中国唯一的制造工厂。卖掉NAND业务后，Intel打算将这笔资金投入到人工智能、5G网络与智能、自动驾驶相关边缘设备上。

实际上，在CEO司睿博上台后，Intel已经先后将基带业务出售给苹果、连接芯片部门出售给MaxLinear等。

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