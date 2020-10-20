中关村在线消息：据悉，OPPO正式发布旗下第一款电视OPPO S1，该电视被定位为高端旗舰产品。











OPPO首款智能电视S1发布 量子点QLED护航

OPPO智能电视S1采用65英寸量子点QLED悬浮屏，刷新率为120Hz，采用210分区全阵列背光，支持NTSC 120%超广色域，峰亮度达到了1500尼特，通过了德国莱茵TUV低蓝光认证。



OPPO智能电视S1搭载联发科MT9950芯片，该芯片是地球上第一个同时支持Wi-Fi 6和8K的电视芯片 ，除了支持8K视频输出和解码8K@60FPS，其内置的AI处理器也有1.6TOPS的算力。

OPPO智能电视S1仅需1秒即可开机，支持2倍速看剧。

OPPO智能电视S1配备8.5GB内存和128GB大容量存储，支持Wi-Fi 6、HDMI 2.1等等。

OPPO智能电视S1搭载全新的ColorOS TV系统，它支持NFC一碰闪投，小屏瞬间可变身大屏，同时支持四路投屏，眼观四路。

OPPO智能电视S1可与IoT设备实现联动，比如找不到遥控器时可用手表救急，看电视睡着了，手表帮你自动息屏等等。

OPPO智能电视S1售价为6999元，11月1日正式发售，感兴趣的朋友可以考虑入手了。

（文中图片来自互联网）

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