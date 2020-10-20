微软已支持将Xbox One游戏串流到iPhone/iPad

10月20日，微软为iOS 和 iPadOS 推出的新Xbox应用程序已经上线，Xbox One用户可以将游戏流到自己的设备上。新的Xbox应用程序已经在应用程序商店推出，包括远程播放。





远程播放与微软的XCloud服务不同。Xbox远程播放功能只连接到用户自己的Xbox控制台，而不是XCloud。这类似于于索尼自己的PS4远程播放功能，该功能也可在Android和iOS上使用。

该应用程序支持通过Wi-Fi、甚至 LTE 或 5G连接访问Xbox游戏机。Xbox应用程序允许用户控制Xbox、在家或远程启动家庭以外的控制台。Xbox在没有声音的情况下启动，当连接断开时，Xbox进入待机状态。

这款新应用还允许玩家快速下载或分享视频剪辑和游戏截图，甚至可以管理控制台空间和删除游戏。

新的Xbox应用程序也比之前的iOS版本快得多，它的设计旨在与整个Xbox的UI相匹配。Xbox是为微软准备于11月10日推出Xbox Series X / S 控制台的。

苹果最近扩展了橄榄枝，允许诸如Stadia 和 xCloud 等服务推出应用商店，但其中包含一个大陷阱：微软将不得不单独提交数百个游戏，作为使用其流媒体技术的独立应用程序，微软对苹果的新规则并不满意。

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