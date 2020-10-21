谁也没有用过iPhone12 评论拍照行不行都过早

如果你是第一批iPhone 12的用户，那么23日首批到货的用户就可以使用了。但迄今为止，谁也没用过iPhone 12，评论其拍照行不行都为时过早。





拍照成为手机用户第一诉求

从3G的移动物联网时代，到4G时代的全民“视频”自媒体时代，拍照、摄像的配置已经逐渐成为用户的第一诉求。各大平台直播的“网红”；手机摄影的“专家”，用户对于拍照的需求也越来越多，人们购买手机已经不那么关注核心硬件的性能，转而更加关注摄像头的基础配置是否满足日常使用。

手机拍照历史已有十余年

手机诞生的第一个阶段解决了移动通信，第二阶段是将早先的mp3/mp4集成到手机中，将其作为一个移动的娱乐终端，而没第三个阶段在原有的多媒体基础上，将屏幕的品质以及摄像设备的素质不断提升。

在2G时代索爱就为拍照推出过拍照手机，然而在智能手机时代最早在手机摄影方面做“文章”的，就是苹果的iPhone。而当行业中各大巨头还在手机中开发多媒体娱乐、游戏元素的时候，iPhone应声来到了这个世界，直到iPhone 4时期， 500万像素摄像头加上ios 4.1 HDR算法，以及Retina屏幕的加持，苹果将拍照发挥到行业最前端。其它手机大厂方才醒悟手机摄影这一领域的重要性；纷纷在手机摄像头上配备更高水平的硬件。

国产安卓机拍照发展的8年

国产手机自从大批量使用安卓系统至今，已经大约有8年之久，现在国产安卓旗舰手机，动辄一亿像素的摄像头，让只有1200万像素的iPhone 11“瑟瑟发抖”，虽说像素不是成片质量的唯一因素，但更高像素在部分场景下也有着不小的优势。

除了摄像头像素，安卓机在CMOS传感器以及防抖、变焦方面也有着更高的配备，甚至有的手机将CMOS尺寸定格在1/1.28 英寸，比不少卡片相机的传感器尺寸还要大，手机拍摄体验已经超过专业数码相机。

iPhone拍照技术路线不同

在拍照方面，很多人认为iPhone拍出来的成片效果不如很多国产安卓机，其实在调校方面，iPhone系列手机的白平衡、饱和度、宽容度这三项，和许多国产手机的摄像头配置和技术路线不同，国产手机在软件的智能AI优化，自动加上了美颜、调色、锐化等效果，所以在手机屏幕内，拍出来的照片似乎确实比iPhone的观感要好一些，但如果将照片传输到显示器、电视等更大的屏幕中，细节上是比不过iPhone的，同时也给后期的工作带来了一些麻烦。

结束语：

这就犹如一件心仪的首饰一样，便宜的首饰有人喜欢也是一种“好”，再名贵的物件没人喜欢也是一种“不好”，但那句老话不要忘：凡物，一分钱一分货。

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