近日关于手机“黑产”的报道引起网友的广泛关注，根据已知现有的漏洞，如果手机丢失后没有即使挂失和设置SIM卡密码的话，那么极有可能泄露重要个人信息甚至被贷款。为此，工信部提醒：及时设置SIM卡密码，手机丢失后这样处理，才能尽可能保证安全。

为了保护用户隐私和财产，工信部要求三大运营商中国移动、中国联通，以及中国电信在服务密码重置、解挂等涉及用户身份的敏感环节，在方便用户办理业务的同时强化安全防护，加强客服人员风险防范意识培训，警惕业务异常办理行为，提醒用户及时设置SIM卡密码。

此外，工业和信息化部建议相关单位和企业及时对数据进行脱敏处理，并建议相关行业按照最小必要原则收集、存储、使用用户个人信息，对已收集存储的用户个人信息分级分类妥善保存，此前国际上因为服务器被黑客攻破而导致信息泄露的案例比比皆是。



工信部提醒及时设置SIM卡密码

那么对于用户而言，又该如何防范手机丢失后的信息风险呢？工业和信息化部也提醒广大用户及时设置 SIM 卡密码，在丢失手机后应第一时间挂失，强化安全风险意识。

据悉，有舆论报道反映不法分子偷盗个人手机后，在某政务APP窃取用户个人信息，进而申请网贷消费造成用户财产损失的情况。该文章通过互联网大量转发，引发网民对手机个人信息保护和财产安全的担忧。工信部提醒及时设置SIM卡密码，显得尤为重要。

随着舆论的升温，工业和信息化部立即组织核查处理，于近日约谈了涉事电信企业相关负责人。据了解，用户手机被盗后未及时挂失电话卡，给不法分子留下了钻空子的空间。



工信部提醒及时设置SIM卡密码

不法分子通过 “手机号 + 验证码”弱验证方式获取用户重要信息，并以此更改手机服务密码，利用话术欺骗诱导电信企业客服人员将已挂失的电话卡进行解挂，利用部分网贷平台 “找回用户密码”漏洞重置用户支付密码骗取网贷资金，最终造成用户财产损失。

接下来划重点，工信部提醒：及时设置SIM卡密码，并且及时挂失手机！

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