华为麒麟9000跑分首次公开，华为Mate 40这次稳了！

近日，一款名为“NOH-NX9”的设备Geekbench 5 OpenCL测试成绩出现。结合最新曝光的入网许可证来看，此乃华为Mate 40系列其中一款无疑。目前华为麒麟9000跑分首次公开，Geekbench 5 OpenCL得分为6430，24核Mali-G78 GPU性能可谓炸裂。



华为麒麟9000跑分首次公开

根据曝光的信息显示，麒麟9000采用的是海思8核处理器，搭配24核Mali-G78 GPU。去年的Mali-G77首次采用了全新的Valhall图形架构，各类旗舰级SoC广泛采纳，而最新的Mali-G78自然是它的升级版，最突出的就是支持到24个核心，相比Mali-G77 16个增加了一半。

按照ARM宣传资料来看，24核Mali-G78 GPU在综合架构、工艺等各方面均有较大改进，Mali-G78相比于Mali-G77的性能提升幅度可达25％，即便是在同等工艺条件下也可提升15％， 同时能效提升10％，机器学习性能提升15％。

除了扩大规模，Mali-G78在架构方面也做了升级改进，但并不是很多，官方重点强调的只有一点，就是 从整个GPU只有一个全局时钟域，改为新的两级结构，实现了上层共享GPU模块与实际着色器核心频率的分离，也就是异步时钟域。

这样一来，GPU的核心可以工作在与其他部分不同的频率上，可快可慢，从而解决几何输出与计算、纹理、引擎之间的不平衡问题，还能让GPU运行在不同电压上，从而降低功耗、提高能效，这也是桌面级CPU、GPU通用的做法。



华为麒麟9000跑分首次公

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