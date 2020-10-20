早报：OPPO首款电视S1发布 iPhone12双卡不支持5G

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

昨天晚上19点OPPO 智美生活发布会成功举办。

OPPO首款电视S1发布，售价6999元





OPPO 发布了旗下首款智能电视 OPPO TV S1。OPPO TV S1 采用一块 65 英寸的 QLED 量子点屏幕，分辨率可达 4K（3840x2160），支持 VRR 48Hz-120Hz 可变刷新率，拥有 NTSC 120% 超色域，直下式背光，210 分区背光，支持动态分区调光，峰值亮度 1500nits，游戏延迟低至 20ms。

苹果发为经销商的内部培训文档曝光重大消息。



iPhone 12 双卡模式下恐暂时无法开启 5G





苹果内部向运营商合作伙伴提供的销售培训文档被曝光，其资料显示，在双 SIM 卡模式下使用 iPhone 12 会将手机网络数据速度局限在 4G（LTE）状态。

有临近机构曝光亚马逊在疫情期间，虚假评论超过42%。

疫情期间，亚马逊42%的评价为虚假评论





今年3月至9月间，Fakespot评估了亚马逊网站上的7.2亿条评价。结果发现，约42%的评价为虚假评论，高于去年同期的约36%。当然，虚假评论数量的增加，也正值大量消费者因疫情而纷纷转向网络购物。

2020 世界 VR 产业大会云峰会上，华为正式发布了HUAWEI VR Glass 6DOF游戏套装。

华为发布 VR Glass 6DOF 游戏套装





HUAWEI VR Glass 6DOF 游戏套装采用 Inside-out 定位方式，空间位移精度达到业界领先的毫米级。该套装将于 2020 年底面向开发者提供，于 2021 年 4 月上市。官方称可让消费者们在 VR 游戏中可以更加自由、流畅的交互。

10月29日英伟达将举办新品发布会。



英伟达 RTX 3070 即将发布





英伟达 RTX 3070 将于10月29日发布，但从海外经销商的备货量来看该系列显卡将与 RTX 3080/3090 一样缺货。

亚马逊品牌价值2208亿美元，成全球最有价值科技品牌。

全球最有价值的100个科技品牌排行榜出炉





100个上榜品牌的总价值为18172亿美元，其中美国品牌占总价值63.2%。中国品牌价值占19.43%，位列第二。共有20个中国科技品牌上榜，排名最高的华为品牌价值650.84亿美元。而微信则以92.9分（满分100分）占据品牌实力指数（BSI）榜首。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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