目前巴基斯坦实施TikTok禁令事件又有了新进展，巴基斯坦电信管理局今天宣布，已经解除对于TikTok的禁令，有条件恢复其在该国的服务。此前在10月9日，鉴于巴基斯坦社会不同阶层对TikTok上不道德、不雅内容的投诉数量，在该国禁用TikTok。



巴基斯坦正式解除TikTok禁令

巴基斯坦电信管理局透露，TikTok已经承诺将依据巴基斯坦社会规范和法律审核内容，确保屏蔽持续上传非法内容的用户。同时，TikTok必须确保平台不得用于传播粗俗或不雅内容，不得滥用社会价值。如果违反上述条件，PTA不排除永久禁用TikTok的可能。

巴基斯坦电信管理局（PTA）10月9日发布公告，巴基斯坦宣布禁用TikTok应用，理由是收到社会各界“关于TikTok不道德及不雅内容的大量投诉”。巴基斯坦电信局已“反复要求”TikTok建立有效机制控制非法的“不道德内容”、遵从巴当局的指示，但该要求“没能得到完全遵守”，巴基斯坦当局因此决定在国内禁用TikTok。

尽管巴基斯坦宣布禁用TikTok，但该部门表示，他们告知TikTok，巴基斯坦监管部门愿意开展合作。如果TikTok能够建立一个令当局满意的管理机制， 他们将重新审视这一决定。

其实早在巴基斯坦宣布禁用TikTok事件爆发之前，但值得注意的是，根据中国驻卡拉奇总领事馆经济商务处7月23日的新闻公告，7月巴基斯坦曾就“不道德及不雅内容”向TikTok发出整改令，而TikTok仅一天后就作出了积极回应。

当时TikTok发言人就明确表示，已经遵照巴方要求删除了370余万条涉嫌违规的内容，并强调将保护用户免受不良内容的侵害，同时加强与巴方监管部门的沟通。

针对巴基斯坦宣布禁用TikTok事件，发言人还强调，维护安全积极的网络环境是平台的首要任务，平台将采取多种技术手段，依据法律和社区规则对内容进行严格把关，同时采取删除不良视频、封停账号等手段对违规行为进行处罚。

为了避免巴基斯坦宣布禁用TikTok事件再次发生，TikTok同时平台还建立起一键举报机制，允许用户和监管方对涉嫌违规的内容进行举报。

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