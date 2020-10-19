外交部表示：美国“清洁”网络是“肮脏”网络

美国“清洁网络”计划于此前实施，旨在清除美国网络中的中国软硬件设施，实为对中国科技企业的无端打压和封禁。10月19日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会，回答记者问时表示外交部表示美清洁网络是肮脏网络。



外交部表示美清洁网络是肮脏网络

有记者提问，一段时间以来，美国大肆鼓吹清洁网络计划，企图借此打压中国的高科技企业。同时我们注意到日前欧洲竞争电信协会发布消息，谴责出于地缘政治原因对中国的5G供应商的任何禁令，强调只有在确凿事实的基础上才能证明此类决定是合理的。他们还警告说，排除特定的供应商将对消费者、企业和市场产生不利的后果，请问中方对此有何评论？

“我为欧洲有关行业协会发出的公正声音点赞。”赵立坚表示，这再次说明美方所谓“清洁网络”是歧视性、排他性和政治性的，是肮脏网络，是不得人心的。

赵立坚回应道，首先这个“肮脏网络”是窃听网络。美国长期以来大肆进行网络监听监视，近日更是领导“五眼联盟”，公开要求企业在加密应用程序中设置“后门”。华为多次明确表示，愿同所有国家签署无“后门”协议。美国之所以打压华为，是因为担心如果他国使用华为，美国再也无法走后门、搞窃听了。

第二，“肮脏网络”是垄断网络。历史上美方为了实现其垄断私利和科技霸权，不惜动用国家机器无理打压某一领域取得领先优势的非美国企业，这一强盗做法屡见不鲜。1987年日本东芝、2014年法国阿尔斯通等公司都是先例。所谓“清洁网络”不过是数字霸凌的代名词。

第三，“肮脏网络”也是意识形态网络。所谓“清洁网络”是假，推行科技冷战、国别歧视是真。在全球化时代，用意识形态划线来搞技术发展，是画地为牢，害人害己。很多国家都对美国所谓“清洁网络”不感兴趣，甚至十分反感。我们相信大多数国家都会坚持独立自主，作出独立判断，对美国的“肮脏网络”说不，为各国企业提供公平、公正、开放、非歧视的5G营商环境。

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