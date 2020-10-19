京东副总裁怼友商双11百亿假补贴：一句话绝了

10月19日，2020京东11.11启动发布会上，京东副总裁韩瑞说脱口秀吐槽，

韩瑞称，双11期间，我们的优惠力度如何呢？我们推出了真超级百亿补贴，为什么一定要强调真字呢？因为其实现在嚷嚷自己是百亿补贴的企业太多了。“我就想问问，很多企业成立至今都没卖出过一百亿，一次双11你就要补贴一百亿，你是要把公司都补贴给消费者？”

韩瑞表示，补贴是需要诚意和实力的。今日，在“2020京东11.11全球热爱季”启动发布会上，京东集团副总裁、京东零售集团平台业务中心负责人韩瑞宣布：2020京东11.11全球热爱季”将从10月21日正式开启，截至11月11日为期22天。

本次双11将为消费者带来超2亿件5折商品、超3亿件新品，将通过预售、头号京贴、双百亿计划、新品、直播、互动玩法等“10大招式”。





10月16日，京东对外宣布，京东PLUS会员人数突破2000万，在“2020京东11.11全球热爱季”期间，一系列权益及玩法将为京东PLUS会员节省160亿元。目前，京东物流大件和中小件网络已实现大陆行政区县几乎100%覆盖，自营配送服务覆盖了全国99%的人口，90%区县可以实现24小时达。

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