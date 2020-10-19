Sonos Arc家庭音响发布：售价7980元

10月19日下午消息，Sonos高端电视音频Sonos弧线进入国内市场价格7980元。

从这种命名方法来看，SonosARC不同于以前的游戏库Playbase、Playbar，这也意味着Sonos Arc 不属于作为单独产品推出的前两个迭代更新产品，而且从设计到声音质量甚至应用程序都不同于以前的产品。





从设计的角度来看，Sonos Arc的设计语言更接近于之前推出的Sonos Move、圆形和市场方形声音的鲜明对比，弧形圆格栅由270度无缝塑料板支撑，表面有76000个独立的声孔，可以实现多维声场，机身有光泽的黑白色。

该弧形配有11个高性能驱动器单元，包括8个自定义椭圆中低音驱动单元和3个倾斜平面高音驱动单元，由奥斯卡最佳混合器精心调整，以产生超宽声场和喘振低音。这一次增加了对杜比全景（Dolby Atmos）的支持，以实现360度环绕声。弧线可以根据播放内容和形式调整声音配置文件，当您收听杜比数码环绕声效果(如5.0音效)时，驱动单元将改变声音配置，以产生更丰富的低音。

弧线还支持与家中其他的 Sonos 联动。连接Sonos One、Sub和其他设备可以将电弧的虚拟信号转换为数字信号，声音体验也会更好。弧线内的环境光传感器可以探测房间的光线和阴影。当房间变暗时，电弧会自动调节亮度，自动减弱夜间胶片中的大爆炸，等等。

ARE不仅支持电视信号输出，而且还实现了由25个视频流媒体服务和电视服务提供的杜比全景声音内容。它还继承了音乐质量，支持各种流媒体平台。

Sonos Arc售价7980元，将于2020年10月20日0：00在Sonos天猫和京东旗舰店预售，11月1日仅售6999元。

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