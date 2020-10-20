百度微信抖音开做电商生意 新一轮价格战不可避免





● 电商因疫情变炸

今年2月全球新冠肺炎肆虐，全球经济陷入停滞状态。生活购物、消费、公司经营方式发现了巨大变化，实体店面经营纷纷从线下转为线上模式。虽然与普通时期的交易数据有所差距，但相对于完全实体经营单位，电商还是给很多企业带去了业绩。

拼多多2020年第二季度营收超121亿元，同比去年增长67%，活跃用户接近7亿；

阿里2020年第二季度营收超1537亿元，同比去年增长34% ，淘宝活跃用户新增3000万；

京东2020年第二季度营收2011亿元，同比去年增长33.8%，活跃用户突破4亿。

● 3个月3家互联网企业加入电商

今年6月抖音开通抖店APP，所有拼音商家可在抖音自有电商平台上传产品。在9月抖音宣布抖音直播带货仅支持抖店和淘宝平台，其它第三方平台商品均不再支持。

8月微信宣布微信小店正式上线，所有微信用户均可成为商家卖东西；9月末宣布微信视频号上线，并宣布将要打通微信小店、微信小程序等多个平台资源。

上周百度购物频道上线，也正式开启了电商模式。

由此百度、微信、抖音想要加入电商做买卖是显而易见的。

● 入口不同围剿传统

最新加入电商行业的三家互联网企业均在不同的领域拥有极大的优势，但是这三家互联网企业齐刷刷地均杀入电商行业。

抖音是以短视频和直播为优势，深受用户的喜爱，产品展现更直观，而且直播方式还可以与用户互动，在互联网平台上增进了商家与用户的信任度。

微信是以社交圈子为主，没有入驻门槛，所有微信用户均可开通，不论是贵重的，还是针头线脑的地摊货，都可通过平台展现给用户，全民地摊随时摆起来。

百度加入电商，在搜索方面拥有绝对优势，通过百度搜索可以提升用户获取产品信息的速度，且入口更为直观和便捷，是其它平台所做不到的。

2020年新入电商行业的三家互联网企业通过不同的入口向传统电商企业发起了挑战。

● 结束语

购物总需求还是那么多，在大厂不变的加入电商行业后，渠道资源、用户资源也将向更有实力的平台倾斜。在竞争下各平台长处会逐渐明显，总之最大的受益都是用户，竞争之下价格战是不可避免的。

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