Intel DG1独立显卡全球首发！规格高度保密

Intel全新设计的Xe GPU架构正在逐步落地，Tiger Lake 11代酷睿已经率先搭载，以核显的方式集成于处理器中，接下来还会有DG1、DG2等消费级独立显卡，以及面向数据中心的计算卡。

近期，华硕发布了一款全新翻转本“VivoBook Flip 14 TP470EZ”，悄然搭载了Intel DG1独立显卡，这也是全球首款。该本采用Intel Tiger Lake 11代酷睿平台，处理器可选i7-1165G7、i5-1135G7，搭配显卡描述为“First Intel Discrete Graphics”，搭配4GB独立显存，系统内存则是8/16GB LPDDR4X-4266。

不过，华硕没有透露Intel这款独立显卡的任何规格信息，甚至连DG1的名字都没有写，因为它大概率只是个代号或者临时名字，正式名称可能会叫做Iris Xe Max。

Intel DG1独立显卡据曝料有96个执行单元、768个核心，11代酷睿中的G7级别核显也是这个档次，但是凭借更好的散热、可能更高的频率等，性能肯定要高出一筹。

华硕没有透露这款划时代笔记本的上市时间和价格，显然在等待Intel官宣，比原先预期的明年第一季度似乎要早一些。

这是Intel历史上第三次冲击独立显卡了，1998年的i740昙花一现，十多年前的Larrabee胎死腹中，而这一次，Intel是绝对认真的。

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