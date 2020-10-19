微软将修复Win10无限循环安装更新的BUG

在10月19日微软反馈中心的一篇博客文章中，微软说它已经准备好了Windows 10的更新，用户已经报告了大约一年的循环更新将被修复。





对于使用某些设备的用户来说，当他们从窗口更新Windows 10时，偶尔会出现严重的错误。在某些情况下，这个错误会导致他们的设备陷入无限的更新安装周期。

使用英特尔驱动程序时，问题更加明显，用户将收到提示消息“您 PC 上当前的驱动程序可能要优于我们要安装的驱动程序，但我们将继续尝试安装”。

根据大量的用户反馈，即使用户PC中已经存在最新的驱动程序，windows Supate也将继续尝试安装相同的图形驱动程序。此外，当用户安装了更新的驱动程序时，该错误主要出现在安装了20P(V2004)更新之后。

虽然目前还不清楚有多少设备因此受到影响，但众所周知，用户几乎每周都会报告新的Windows 10 bug。

微软表示，修复已经添加到内部预览版本中，但我们仍然不知道微软计划何时将其迁移到Windows 10的早期和正式版本。

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