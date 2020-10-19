2026年起全面禁止生产含汞体温计 电子体温计迎新风口

体温计是每个家庭必备的简单医疗器械，尤其是在新冠疫情爆发以来，更是引发了体温计的抢购。在很多人的印象里，价格便宜的水银体温计不仅价格便宜而且测量精准，更受民众欢迎。但是因为含汞体温计存在诸多危害，2026年起全面禁止生产含汞体温计。



2026年起全面禁止生产含汞体温计

根据10月16日发布的《国家药监局综合司关于履行 有关事项的通知》，我国将于2026年起全面禁止生产含汞体温计。这项规定主要是基于重金属汞对于人们身体健康的严重影响，含汞体温计如不慎打破不仅有剧毒释放，其化合物的产生、使用和排放会造成环境污染。

含汞体温计其实就是俗称的水银体温计，汞是常温下唯一呈液态的金属，除了用于我们常见的体温计之外，还常用于温度计、血压计等产品。2026年起全面禁止生产含汞体温计，这让水银体温计将成为历史，取而代之的是各种电子体温计或耳温枪及额温枪。



2026年起全面禁止生产含汞体温计

2026年起全面禁止生产含汞体温计，考虑到水银体温计确实在近期引发了舆论关注。尤其是在抖音等短视频平台，更是对水银体温计刮起了一股批判风。据了解，汞中毒严重时引起人类和哺乳类动物神经、免疫、生殖系统的机能紊乱，尤其对胎儿和孕妇有较大影响。

而随着2026年起全面禁止生产含汞体温计，电子体温计和血压计将被推上新风口，迎来新一轮的高速增长。体温计可分为玻璃体温计、电子式体温计、多功能红外体温计。2026年起全面禁止生产含汞体温计，让这些科技产品备受关注。

据企查查数据，2015年全国成立体温计相关企业2039家，2016-2018年全国成立体温计相关企业数量均在1000家左右，2019年较少仅840家。2020年受疫情影响，体温计需求激增，体温计相关企业成立1180家。2026年起全面禁止生产含汞体温计，体温计再上风口。

现代微电子、微细加工、计算机、新型材料、超导技术等又为新型体温计的研制和发展奠定了基础。由于自动化程度的不断提高，对测量灵敏度高、精度高、响应速度快的体温计需求较多，未来体温计的发展也必将在这方面有所提高。



2026年起全面禁止生产含汞体温计

预计，未来电子体温计、红外测温仪将增多。2026年起全面禁止生产含汞体温计，科技让小小体温计发生翻天覆地变化。

以下为国家药监局综合司关于履行《关于汞的水俣公约》有关事项的通知

各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局：

根据原环境保护部会同相关部委2017年发布的第38号公告（以下简称38号公告），《关于汞的水俣公约》（以下简称《汞公约》）自2017年8月16日起对我国生效，其中明确“自2026年1月1日起，禁止生产含汞体温计和含汞血压计。”为贯彻落实《汞公约》和38号公告，做好含汞体温计和含汞血压计产品的注册和生产有关工作，现就有关要求通知如下：

一、 已经取得医疗器械注册证的含汞体温计和含汞血压计产品，原注册证在证书有效期内继续有效；注册证有效期届满可以申请延续注册，但限定其注册证有效期不得超过2025年12月31日。

二、 已经按照医疗器械受理的含汞体温计和含汞血压计产品，继续按照医疗器械进行审评审批，准予注册的，发给医疗器械注册证，限定其注册证书有效期不得超过2025年12月31日。

三、 自2026年1月1日起，全面禁止生产含汞体温计和含汞血压计产品。

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团药品监督管理局要高度重视，指导辖区内相关企业做好自2026年1月1日起全面禁止生产含汞体温计和含汞血压计相关工作，切实履行《汞公约》及38号公告有关要求。

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