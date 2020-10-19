车主自曝16万公里的Model 3电池衰减多少

虽然现在还有不少消费者质疑电动车的行驶能力，认为跑了几万公里之后，电池会出现衰减，并且整车性能也严重下降。可事实真的是这样吗，空口无凭，而车主分享出的自己真实经历，或许更有说服力。

据外媒报道，美国车主伊玛的2018年款Model 3长续航版，已行驶10万英里。他说道：“用电总成本为2985美元（平均每英里3美分），维护和保养总成本为1741美元，因此总拥有成本为4732美元。”100%电量305英里（约合490公里）续航里程，电池容量衰减约为5%。

按照伊玛的说法，他自己的维保费用，都主要用来买了一套新轮胎。他在4.5万英里时，花了1200美元买了一套高端轮胎。

并且在3.6万英里时，更换了空气滤清器并清洁蒸发器，花费136.5美元；9万英里时，花费410.61美元更换雨刮器叶片。在保修方面，5万英力前没有任何保养索赔。后来，仪表台木饰条剥落、车窗有些异响，更换密封条、9.3万英里时驾驶员头枕破旧，以上均属于保修范围，车主自己并没有任何花费。

除了维保费用及用车成本低廉之外，电池方面的衰减性能，则更是让车主吃惊。伊玛称，“电池衰减似乎不大，目前100%电量是305英里续航里程，但数字确实会不时地波动。”伊玛表示。经过粗略计划，在两年和10万英里行驶下，电池容量衰减约为5%。

这样的衰减性能，即使让“键盘侠”来说，也不好再批判什么。因为即使是燃油车，跑了16万公里之后，发动机性能下降的数据，恐怕也不仅只有5%。更重要的是，在后期用车成本方面，电动车具有无可比拟的优势。

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