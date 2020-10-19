iPhone 6以来最火爆！iPhone 12系列彻底卖疯了

iPhone 12的火爆，你感受到了吗？今日，分析师郭明錤在最新研究报告中预计，iPhone 12、iPhone 12 Pro开放预购后，24小时内的预购订单达到170–200万部 。

作为对比，iPhone 11系列为50–80万部，而iPhone 6系列为400万部。

郭明錤认为，受欢迎的iPhone 11降价影响iPhone 12预购需求，故目前大部分国家的iPhone 12运送时间约在5–10天，预购需求低于预期。不过，因果粉初期偏好高端机型，同时受益于中国强劲需求与即将来临的欧美市场旺季需求，iPhone 12 Pro预购优于预期。

大部分国家的iPhone 12 Pro运送时间为2–4周，来自中国的需求占全球35–45%。

中国预购需求强劲原因包括：1、因华为禁令故部分高端机需求移转；2、5G基础建设较普及有利营销。郭明錤还预估，iPhone 12 mini、12、12 Pro与12 Pro Max的今年第四季度出货占比分别为10–15%、30–35%、30–35%与15–20%。他认为，iPhone 12与12 Pro优于iPhone 11系列的预购结果可能会带动近期苹果与产业链股价反弹。本周五晚上8点，iPhone 12、iPhone 12 Pro首次开启预购，按计划，10月23日开始，用户将陆续收货。

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