1.6T发动机榨出200马力！奇瑞捷途全新SUV上市不到11万

在性能与价格的比率上，国内的suv车型确实很少有竞争对手，不到110000的车型可以购买200马力的自动中型SUV。如果这是一个合资品牌，保守估计将从150000开始。





10月18日晚，捷途X70 plus正式上市。这款新车总共推出了9款车型。这款新车提供1.5T+6MT/6DCT、1.6TGDI+7DCT三种动力组合。

这款新车是基于现款X70车型的升级，使用了捷途家族的最新设计语言，并对电源和配置进行了升级和调整。

从外观上看，新车已被八角形进气格栅所取代，镀铬横梁的尺寸有所缩小，但数量却同步增加，汽车正面看起来更加精致和时尚。与此同时，新车还保留了鹰眼大灯，整车更年轻，更运动。

由于更强大的1.6T发动机，在尾部设计中，奇瑞也浮出水面，采用双边四排排风，心理马力加至少20匹。同时，这种宣传设计，也受到了许多年轻消费者的好评。

与零件的外观相比，内饰的变化更彻底。捷途X70plus采用了目前流行的双联屏幕，带有后钢琴漆罩，汽车具有良好的技术意识。空调风口也用镀铬板装饰，细节也有了很大改进。

作为中型SUV，捷途X70 plus，其长度、宽度和高度分别为4749/1900/1720mm，轴距为1720 mm。此外，这款车的后期还将推出6座版本的车型。

就功率而言，最亮的是1.6t发动机，在奇瑞2.0t上市之前，它是目前奇瑞最强的装车发动机。

采用7档双离合器自动变速器。我相信，这种动态性能能使2.0T发动机感到羞愧。

为了消除用户对发动机耐用性的怀疑，奇瑞官员此前曾宣布，他们将享受为期10年或100万公里的质量保证政策，以购买1.6t发动机。

一般来说，有奇瑞质量代言，77000元出售，1.6t版低于110000元的价格，捷图x70plus的竞争力和性价比优势是显而易见的。

但品牌的影响力明显不足，也是汽车最大的不足。汽车能否被消费者接受，随后的销量将证明一切。

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