没法直视！苹果公布iPhone 12官方售后维修费用

如果你是iPhone的用户，应该很清楚苹果官方售后保修，只有两个部分，一个是屏幕，而另外一个就是整机维修。现在，官方也是给出了iPhone 12系列换屏的价格，具体来说跟上一代iPhone 11大体相同，如下：

1、iPhone 12和iPhone 12 Pro的屏幕需要2149元，这个价格跟iPhone 11 Pro的屏幕更换价格是相同的，而iPhone 11的屏幕更换价格为1499元；

2、iPhone 12和iPhone 12 mini机型的AppleCare +服务国行售价为1398元，而适用于iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的售价为1798元。

根据官方的说明，iPhone整机及所含附件自原始购买之日起享有1年保修期，但使用不当等原因导致手机受损则不在iPhone的保修范围之内，需要用户自行承担费用。

当然了，你还可以购买Apple Care+，iPhone 12系列起步价是1398元。

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