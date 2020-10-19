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    没法直视！苹果公布iPhone 12官方售后维修费用

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    如果你是iPhone的用户，应该很清楚苹果官方售后保修，只有两个部分，一个是屏幕，而另外一个就是整机维修。现在，官方也是给出了iPhone 12系列换屏的价格，具体来说跟上一代iPhone 11大体相同，如下：

    1、iPhone 12和iPhone 12 Pro的屏幕需要2149元，这个价格跟iPhone 11 Pro的屏幕更换价格是相同的，而iPhone 11的屏幕更换价格为1499元；

    2、iPhone 12和iPhone 12 mini机型的AppleCare +服务国行售价为1398元，而适用于iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的售价为1798元。

    根据官方的说明，iPhone整机及所含附件自原始购买之日起享有1年保修期，但使用不当等原因导致手机受损则不在iPhone的保修范围之内，需要用户自行承担费用。

    当然了，你还可以购买Apple Care+，iPhone 12系列起步价是1398元。

    买起用不起？iPhone 12系列AppleCare+服务计划公布：最贵1798元

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/754/7544745.html report 643 如果你是iPhone的用户，应该很清楚苹果官方售后保修，只有两个部分，一个是屏幕，而另外一个就是整机维修。现在，官方也是给出了iPhone 12系列换屏的价格，具体来说跟上一代iPhone 11大体相同，如下：1、iPhone 12和iPhone 12 Pro的屏幕需要2149元，这个价格跟iPhone 11...
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