别了!水银温度计 我国明确将禁止生产

10月16日，国家药监局在其网站上发布了《国家药监局综合司关于履行<关于汞的水俣公约>有关事项的通知》。《通知》明确要求，从2026年1月1日起，中国将全面禁止生产含汞温度计和含汞血压计产品。





据了解，汞，俗称汞，是室温下唯一的液态金属，广泛应用于各种产品和工艺中。

汞及其化合物的生产、使用和排放将造成环境污染，这将导致人类和哺乳动物，特别是胎儿和孕妇的神经、免疫和生殖系统功能障碍。

以下为国家药监局综合司关于履行《关于汞的水俣公约》有关事项的通知

各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局：

根据原环境保护部会同相关部委2017年发布的第38号公告（以下简称38号公告），《关于汞的水俣公约》（以下简称《汞公约》）自2017年8月16日起对我国生效，其中明确“自2026年1月1日起，禁止生产含汞体温计和含汞血压计。”为贯彻落实《汞公约》和38号公告，做好含汞体温计和含汞血压计产品的注册和生产有关工作，现就有关要求通知如下：

一、 已经取得医疗器械注册证的含汞体温计和含汞血压计产品，原注册证在证书有效期内继续有效；注册证有效期届满可以申请延续注册，但限定其注册证有效期不得超过2025年12月31日。

二、 已经按照医疗器械受理的含汞体温计和含汞血压计产品，继续按照医疗器械进行审评审批，准予注册的，发给医疗器械注册证，限定其注册证书有效期不得超过2025年12月31日。

三、 自2026年1月1日起，全面禁止生产含汞体温计和含汞血压计产品。

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团药品监督管理局要高度重视，指导辖区内相关企业做好自2026年1月1日起全面禁止生产含汞体温计和含汞血压计相关工作，切实履行《汞公约》及38号公告有关要求。

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