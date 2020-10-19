电动汽车电池衰减有多大？特斯拉10万英里报告给出答案

相对于传统的内燃机燃油汽车而言，新能源电动车相对来讲仍属于新生事物的范畴，因此很多民众对其的接受度不高，始终存在续航焦虑以及电池衰减的忧虑。那么行驶10万英里的电动汽车电池究竟会衰减多少呢，国外一位特斯拉车主给我们带来了答案。

据外媒报道，美国车主伊玛的2018年款Model 3长续航版，已行驶10万英里，也就是16万公里的样子。这样的里程对于国内的很多用户来讲，基本已经完全超过了一辆车的生命周期。因为在国内往多了算每年两万公里，五年换车，也就十万公里的样子，跑滴滴除外。



Model 3

那么这两已经行驶了10万英里的特斯拉究竟怎么样呢？伊玛说道：“用电总成本为2985美元（平均每英里3美分），维护和保养总成本为1741美元，因此总拥有成本为4732美元。”100%电量305英里（约合490公里）续航里程，电池容量衰减约为5%。

实际养护成本并没有这么高，因为伊玛在4.5万英里时，花了1200美元买了一套高端轮胎，比较烧包。至于其他保养方面，3.6万英里时，更换了空气滤清器并清洁蒸发器，花费136.5美元；9万英里时，花费410.61美元更换雨刮器叶片。

看到这里，相信很多小伙们都已经发出惊叹的声音了吧。什么雨刮片这么贵，要400多美元。另外3.6万英里才换空气滤清器，这空气质量也太好了吧！只能说，这样的结果很美国，因为美国人工很贵，很多美国人都是自己修车自己保养，因为很多人根本修不起车。

好了，言归正传，这辆特斯拉Model 3的品控又如何呢？根据伊玛的接受，这辆车前5万英力没有任何保养索赔。后来，仪表台木饰条剥落、车窗有些异响，更换密封条、9.3万英里时驾驶员头枕破旧，以上均属于保修范围，车主自己并没有任何花费。



Model 3

除了维保费用及用车成本低廉之外，电池方面的衰减性能，则更是让车主吃惊。伊玛称，“电池衰减似乎不大，目前100%电量是305英里续航里程，但数字确实会不时地波动。”当然这些都是“表显”的数值，在两年和10万英里行驶下，电池容量衰减约为5%。

伊玛的现身说法确实给了我们很大的启示，其实未来禁售燃油车是必然的趋势，不管我们是否愿意，电动汽车都是未来的趋势，而且这种趋势正以我们意想不到的速度加速成为现实。过去或许电动车给了我们不好的印象，但这并不代表未来不会发展和改善。

如果仅从伊玛的案例来看，因为即使是燃油车，在运行16万公里后发动机性能下降的数据恐怕更为严重，各种烧机油随之而来。而16万公里仅有2万元人民币的充电费用，也十分划算。如果是燃油车的话，保守估计也要6万元的油费，还有一二十次的必须保养费用。

电动车时代已经到来，你准备好了吗？

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