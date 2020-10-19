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    魅族UR LIVE特调版发布：楼氏四动铁+炫酷外观

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，魅族UR LIVE特调版耳机追求自然、无感的佩戴体验，魅族为此采集了上万个耳模样本，通过严密计算和建模优化制定标准的公模模型，并以高端定制耳机的标准手工打造而成。

    魅族UR LIVE特调版发布：楼氏四动铁+炫酷外观

    魅族UR LIVE特调版发布：楼氏四动铁+炫酷外观
    魅族UR LIVE特调版发布：楼氏四动铁+炫酷外观 

    魅族UR LIVE特调版，表面采用不规则的碳素纹理面盖，撒上零落散乱的金银箔，质感满满。

    魅族UR LIVE特调版，小巧耳机内塞入了四颗高解析度楼氏动铁，通过两颗定制重低音单元提升低频的下潜深度，同时搭配一颗中频和一颗高频单元负责延展中高频的细节和层次感，做到高音甜，中音准，低音沉。

    魅族UR LIVE特调版，同时设计了双通道独立导音结构，将低音双动铁和中高音动铁经独立管道发声，使得声音混响得到了进一步提升，诠释出更好的声音分离度和结像质感。

    魅族UR LIVE特调版，基于哈曼频响曲线的调音优化，让MEIZUUR LIVE特调版有了更均衡的三频表现，并确保人声的精准还原和器乐声的细节呈现。

    魅族UR LIVE特调版定制OFC无氧铜镀银线，采用低阻抗与无焊点设计，让声音有了更好的通透性和细节的表现力。

    魅族UR LIVE特调版将在今日10点正式开售，原价1299元，限时特惠1099元，感兴趣的朋友可以考虑入手了。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/754/7544316.html report 992 中关村在线消息：据悉，魅族UR LIVE特调版耳机追求自然、无感的佩戴体验，魅族为此采集了上万个耳模样本，通过严密计算和建模优化制定标准的公模模型，并以高端定制耳机的标准手工打造而成。魅族UR LIVE特调版发布：楼氏四动铁+炫酷外观 魅族UR LIVE特调版，表面采...
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